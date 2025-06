„Стоп!“ - Бионсе прекъсна шоуто си, докато летящ Кадилак се накланя над публиката

Б ионсе беше принудена да спре концерта си в Хюстън в събота вечер, след като колата, в която се намираше, започна да се накланя във въздуха, съобщава ВСС.

Сложният сценичен реквизит — червен Кадилак, окачен на въжета — трябваше да пренесе суперзвездата високо над главите на феновете ѝ към края на концерта от турнето Cowboy Carter на стадион.

Но по време на съботното изпълнение автомобилът започнал бавно да се накланя на една страна, принуждавайки 43-годишната изпълнителка да се хване за пилон със знаме, за да запази равновесие.

„Спри! Спри, спри, спри, спри!“, извика Бионсе, рязко прекъсвайки кънтри баладата си 16 Carriages.

От публиката се чуха въздишки, когато феновете осъзнаха какво се случва, последвани от аплодисменти, докато звездата бавно беше спусната на земята, усмихната и махаща на тълпата.

„Ако някога падна, знам, че ще ме хванете“, каза тя по-късно.

Феновете споделиха в социалните мрежи видеа от напрегнатия момент, придружени с хумористични коментари, включващи станалата вече култова реплика на Бионсе: „Някой ще бъде уволнен“.

