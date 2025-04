Дъщерите на Бионсе откраднаха сърцата на феновете на старта на турнето ѝ

Т урнето Cowboy Carter, най-новото музикално приключение на Бионсе, едва започна, а вече две специални гостенки се превърнаха в звездите на вечерта – нейните дъщери, Блу Айви Картър и Руми Картър.

42-годишната суперзвезда откри турнето Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin' Circuit на 28 април със зрелищен концерт на стадион SoFi в Лос Анджелис – вечер, изпълнена с блясък, силни вокали и емоции, посветена на музиката и семейството.

Един от най-обсъжданите моменти настъпи, когато 13-годишната Блу Айви се появи триумфално на сцената. Тя танцуваше отпред и в центъра по време на изпълнението на майка си на песента „America Has a Problem“.

Blue Ivy dancing at the COWBOY CARTER Tour. pic.twitter.com/RL4wP6G0bi

Публиката избухна в бурни аплодисменти, докато Блу, вече уверена и опитна изпълнителка, демонстрираше сценично присъствие, а останалите танцьори стояха на заден план, отдавайки ѝ заслужено внимание.

Бионсе сияеше от гордост, наблюдавайки дъщеря си, докато хилядите фенове в залата изразяваха подкрепата си с възгласи и аплодисменти.

По-късно вечерта последва особено трогателен момент – сценичният дебют на седемгодишната Руми Картър. Тя се появи на сцената по време на изпълнението на нежната балада „Protector“ – песен, посветена на безграничната майчина любов.

„Въпреки че знам, че някой ден ще блеснеш сама, аз ще бъда твоят защитник“, пя Бионсе, докато малката Руми сладко се присъедини към нея и Блу под светлината на прожекторите.

Трите застанаха заедно, споделяйки усмивки и сърдечни погледи – образ, който със сигурност ще остане в сърцата на феновете още дълго.

След емоционалното изпълнение на екраните се появи видео монтаж с кадри на Бионсе и децата ѝ – Блу, Руми и братът ѝ близнак Сър. Последвалата вълна от реакции в социалните мрежи беше показателна за силното въздействие на момента.

„Да видя Бионсе на сцената с дъщерите ѝ беше неописуемо красиво“, написа един фен. „Усеща се любовта.“

Beyoncé, Blue Ivy, and Rumi together at the opening night of #CowboyCarterTour 🥰🥹pic.twitter.com/zp6v5hOJIQ