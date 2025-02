Копира ли Шакира Бионсе? Фенове виждат поразителни прилики в турнетата им

Ф енове обвиняват Шакира в плагиатство, твърдейки, че е копирала концепцията на Бионсе от турнето „Renaissance“ за своето световно турне „Las Mujeres Ya No Lloran“.

Shakira is accused of COPYING Beyonce's Renaissance tour sparking historic rift among fans https://t.co/UsVdZLKQyb — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 12, 2025

След като във вторник в интернет се появиха снимки от първата спирка на турнето на колумбийската певица в Рио де Жанейро, феновете бързо забелязаха поразителни прилики с грандиозното шоу на Бионсе от 2023 г. На една от снимките Шакира използва огромен екран, за да изобрази себе си заедно с името си и заглавието на турнето – визуално решение, почти идентично с това на Бионсе, която изписа „Renaissance“ със сребърни букви на сцената си.

Още една прилика предизвика вълна от коментари – Шакира представи масивен метален вълк на сцената, което напомня на гигантския сребърен кон, който Бионсе използваше по време на своето турне.

Освен това феновете забелязаха, че както Шакира, така и нейните танцьори носят сребристи тоалети – естетика, която беше емблематична за „Renaissance“, където Бионсе, нейните танцьори и дори публиката залагаха на същия стил.

Why fans are accusing Shakira of 'plagiarizing' beyonce https://t.co/dG5kHsA2H2 — Newsweek (@Newsweek) February 14, 2025

Реакциите в социалните мрежи не закъсняха. Един потребител на X (бившия Twitter) написа: „Шакира каза, че изучават Бионсе, но всъщност разкъсаха всичко, което не беше заковано за пода, омг.“ Друг добави: „Екипът на Бионсе трябва да съди Шакира в този момент… това не е просто вдъхновение, а чисто копиране.“

Beyoncé team needs to sue Shakira at this point.. she wasn’t taking notes, she’s plagiarizing 😆🤣 — ɮɛռ’ɛ (@IAmBen_E) February 13, 2025

Page Six се свърза с представител на Шакира за коментар, но все още няма отговор. Интересен детайл е, че самата Шакира беше сред звездите, които присъстваха на турнето „Renaissance“ през 2023 г. и дори сподели пред Billboard, че е „водила записки“ по време на концерта в Тампа, Флорида.

Двете певици имат дългогодишно приятелство и дори си сътрудничиха през 2006 г. върху хита „Beautiful Liar“. Въпреки разгорещените дебати в социалните мрежи, остава въпросът – вдъхновение или копиране?

