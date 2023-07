Стивън Спилбърг работи по сериал за Наполеон

К омпанията на известния режисьор Стивън Спилбърг Amblin Partners съкращава 20% от персонала си, който наброява около 100 души. Този ход идва, след като компанията сключи ново споразумение с дългогодишния си партньор - студио Universal.

Новата многогодишна сделка на Amblin с Universal ще превърне студиото в съфинансираща организация на проектите на Amblin. Компанията, която стои зад класически филми на Стивън Спилбърг като "Е.Т. Изкуствен интелект" и "Индиана Джоунс", отдавна финансира сама своите проекти. Последната ѝ сделка с Universal даваше на студиото само първото право да разпространява филми на Amblin.

STEVEN SPIELBERG is asked a great question about Close Encounters of the Third Kind which blows his mind on Inside The Actors Studio. pic.twitter.com/VhEnJBsRcX — All The Right Movies (@ATRightMovies) July 12, 2023

Новата сделка запазва Стивън Спилбърг в това, което той нарече "дом на предците си", но промяната на размера на компанията е неудачен страничен ефект. Повечето служители, които напускат компанията, са в сферата на маркетинга, международната продукция и постпродукцията.

Съкращенията идват на фона на стачката на Гилдията на американските сценаристи, която вече направи работата в Холивуд по-трудна. Филмите в Холивуд ще намалеят още повече, ако Гилдията на актьорите се присъедини към WGA. Служителите на Amblin ще се присъединят към хилядите безработни от развлекателната индустрия, които се надяват на бързо решение на спора между холивудските профсъюзи и най-големите студия.

Amblin Partners, Universal Enter New First-Look Deal, Steven Spielberg's Company Will No Longer Independently Finance Movies https://t.co/ygK0dDSyfR — Variety (@Variety) July 11, 2023

През есента на 2022 г. Universal пусна последния филм на Стивън Спилбърг - "Семейство Фейбълман", който получи голямо одобрение от критиката. Сега Спилбърг работи по филм, базиран на героя на актьора Стив Маккуин - Франк Булит. Брадли Купър е прикрепен към образа на смъртоносно сериозно ченге от Сан Франциско в превъплъщението на Спилбърг.

Стивън Спилбърг работи и по седемсериен минисериал за HBO, посветен на живота на Наполеон Бонапарт. Проектът е опит на Спилбърг да завърши един от изгубените проекти на режисьора Стенли Кубрик. Сериалът ще трябва да се конкурира с биографичния филм "Наполеон" на Ридли Скот с Хоакин Финикс в главната роля, който ще излезе по кината през ноември тази година.

Легендарният режисьор предаде франчайза "Индиана Джоунс" на режисьора Джеймс Манголд за филма "Индиана Джоунс и реликвата на съдбата" това лято. Сътрудничество между Дисни/Лукасфилм и Парамаунт, "Реликвата на съдбата" трудно успява да се наложи в боксофиса.

Филмът трудно достигна границата от 250 млн. долара, като вероятно не е успял да възстанови дори разходите по предварителния маркетинг. Феновете и критиците се съгласиха, че на филма липсва искрата на предшествениците му; дали тази искра идва от младостта на Харисън Форд или от ръководството на Стивън Спилбърг, вероятно ще бъде обсъждана в подкасти и канали на YouTube години наред.

Amblin ще пусне трилъра за Дракула "Последното пътуване на Деметра" през август тази година чрез Universal Studios. В новата си сделка с Universal Amblin ще вдъхне живот на романа на Маги О'Фарел "Хамнет" под режисурата на Клои Чжао, която е режисьор на "Вечните", и на предстоящия роман на Роб Харт "Анонимни убийци".

Karen Allen on #IndianaJones5: "When Steven [Spielberg] was going to direct the film, I think the scripts were more focused on an Indy/Marion story." https://t.co/kQyaKyZfb2 pic.twitter.com/y5QTEJ8SV1 — Variety (@Variety) July 5, 2023

Стивън Спилбърг, дори и да не е режисьор, е активен зад кулисите, като помага на филмите да стигнат до кината, включително предстоящия "Последното пътуване на Деметра".

Изпитателните икономически условия продължават да тормозят Холивуд. Уволненията в Amblin са най-новото заглавие в морето от касови разочарования, загубени работни места и спорове с профсъюзите.

Новото поколение режисьори стои в сянката на легенди като Стивън Спилбърг, който има няколко класики и касови рекорди.

В епохата след COVID дори високопрофилните филми трябва да водят трудна битка. Това няма да спре Том Круз и Кристофър Нолан да се опитат да спасят филмовата индустрия.

В края на краищата, ако Стивън Спилбърг не може да го направи, някой все пак трябва да опита.