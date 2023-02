Стивън Спилбърг нарече Том Круз "спасител на Холивуд"

И звестният режисьор Стивън Спилбърг изглежда казва на Том Круз в кратко видео, че е спасил "задните части" на Холивуд с излизането на екран на филма "Топ Гън: Маверик", съобщи сайтът Дедлайн.

Клипчето, което бързо се разпространи в социалните мрежи, е заснето на традиционния обяд на номинираните за "Оскар".

Режисьорът на "Семейство Фейбълман" се среща с холивудския актьор на обяда, като не пропуска да го поздрави, че миналата година е достигнал "крайъгълен камък", връщайки публиката в кината с дългоочакваното продължение на "Топ Гън".

Steven Spielberg tells Tom Cruise that “you saved Hollywood’s ass and you might have saved theatrical distribution. Seriously, ‘Top Gun: Maverick’ might have saved the entire theatrical industry.” pic.twitter.com/nPWR5BqiUV