Гуинет Полтроу: Връзката с няколко мъже не е за мен

Г уинет Полтроу сподели възгледите си за отворените връзки. Един от абонатите на актрисата я попита какво мисли за полиаморията (един човек да има любовни отношения с няколко души едновременно с тяхно съгласие. - Ред.).

Тя отговори следното: "Не, благодаря. Това не е за мен, но не осъждам. Предпочитам един постоянен мъж", каза Гуинет в отговор. 51-годишната актриса в момента е с Брад Фалчук, за когото се омъжи през 2018 г. Тя има две деца от предишния си брак с музиканта Крис Мартин: Епъл на 19 г. и Моузес на 17. Тя се раздели с Мартин през 2014 г.

