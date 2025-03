Гуинет Полтроу изгонила „координатор по интимните сцени“ от снимки

А ктрисата Гуинет Полтроу е изгонила т.нар. „координатор на интимните сцени“ от снимачната площадка на филм в Холивуд, съобщи Би Би Си.

Полтроу разкри, че е казала на координатора по интимните въпроси на снимачната площадка да се „отдръпне малко“, докато е снимала сексуални сцени с Тимъти Шаламе. Актрисата обясни, че се е почувствала „много задушена“, защото някой им е казвал непрекъснато какво да правят пред камерата.

Полтроу и Шаламе се снимат в новия филм на режисьора Джош Сафди „Марти Върховния“. В него Шаламе, който е на 29 години, играе протеже на състезател по тенис на маса, а 52-годишната Палтроу е в ролята на съпругата на конкурентен професионалист, която попада в леглото му.

„Искам да кажа, че в този филм правим много, много секс“, разказа Палтроу пред сп. „Ванити феър“.

