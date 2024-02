Стана ясно защо принц Хари се видя само за 30 минути с болния Чарлз III

М иналата седмица, на 6 февруари, херцогът на Съсекс отлетя за Лондон, за да види Чарлз III, който беше диагностициран с рак.

Принц Хари беше забелязан да пристига в дома на баща си с полицейски ескорт. Тогава журналисти съобщиха, че срещата между херцога и крал Чарлз III е продължила по-малко от час.

Cancer-stricken King Charles only saw his son Prince Harry for 30 minutes 'to keep his stress levels down', royal expert claims https://t.co/qn6kKAc9Ha pic.twitter.com/oopicyRXda