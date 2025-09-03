5 храни, които могат естествено да понижат кръвното налягане

З а хората с високо кръвно налягане, експертите препоръчват редовни упражнения, поддържане на здравословно тегло, отказване от тютюнопушене и балансирано хранене.

Кои продукти ще помогнат за естествено понижаване на кръвното налягане, пише РБК-Украйна , позовавайки се на New York Post.

Сок от цвекло

Цвеклото е богат източник на нитрати, които се превръщат в азотен оксид в организма. Това съединение е известно със способността си да отпуска кръвоносните съдове и да поддържа здравословни нива на кръвното налягане. Сокът от цвекло съдържа повече нитрати от сготвеното цвекло, а скорошно проучване установи, че консумацията на малки количества два пъти дневно може да помогне за понижаване на кръвното налягане при възрастни хора.

Изследователи в списание EurekAlert установиха, че след консумация на сок от цвекло, оралният микробиом на участниците се е променил: броят на бактериите, свързани с инфекции, е намалял, а броят на тези, свързани с по-добро общо здраве, се е увеличил. Най-важното е, че възрастните хора също са изпитали понижение на кръвното налягане.

„Това проучване показва, че богатите на нитрати храни променят оралния микробиом по начин, който може да доведе до по-малко възпаление, както и до по-ниско кръвно налягане при възрастни хора“, каза д-р Анди Джоунс , съавтор на проучването.

Несолени ядки

Ядките съдържат аминокиселината L-аргинин, която се използва за производството на азотен оксид, който помага за поддържане на кръвното налягане. Експертите отбелязват, че почти всички ядки са полезни, но бадемите и шамфъстъкът съдържат „светата троица“ от минерали: калий, магнезий и калций . Доказано е, че консумацията на ядки също подобрява нивата на глюкозата.

Проучване от 2023 г. установи, че консумацията на шепа ядки на ден може да намали риска от сърдечни заболявания с до 25%.

Кисело мляко

Киселото мляко, при условие че е с ниско съдържание на захар, е отличен източник на калций и калий, които спомагат за нормализиране на кръвното налягане. Пробиотиците, които се намират в киселото мляко, също помагат на червата да абсорбират и използват тези хранителни вещества.

Киви

Кивито е истинска „суперхрана“: богато е на антиоксиданти, за които се смята, че понижават кръвното налягане.

Проучване от 2011 г. установи, че пациенти с умерено високо кръвно налягане, които са яли по три кивита на ден в продължение на осем седмици, са имали по-ниско кръвно налягане от тези, които са яли само по една ябълка на ден. Освен това е доказано, че консумацията на киви подобрява психичното здраве само за четири дни.

Черен шоколад

Проучване от 2025 г. установи, че тъмният шоколад може да помогне за отпускане на кръвоносните съдове и подобряване на кръвообращението, което с течение на времето води до понижаване на кръвното налягане .

Участниците в проучването, които редовно консумирали флаван-3-оли, вид флавоноид, който се съдържа в какаото, са имали понижение на кръвното налягане, сравнимо с резултатите от някои широко предписвани лекарства за хипертония.

Флаван-3-олите увеличават производството на азотен оксид в организма, което помага на кръвоносните съдове да се разширяват по-лесно и подобрява кръвния поток. Според изследвания, ефективна доза за понижаване на кръвното налягане е около 50 грама тъмен шоколад.

Тази информация се предоставя само с информационна цел и не замества консултацията с лекар или диетолог. Моля, консултирайте се с лекар, преди да правите каквито и да е промени в диетата си, особено ако имате хронично заболяване.