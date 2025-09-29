Любопитно

Портокаловият сок може да понижи холестерола и кръвното налягане

Все пак имайте предвид, че портокаловият сок съдържа приблизително 24 грама захар на порция

29 септември 2025, 06:23
Портокаловият сок може да понижи холестерола и кръвното налягане
П роучвания показват, че портокаловият сок може да помогне за справянето с два основни здравословни проблема – повишен холестерол и високо кръвно налягане.

И двете състояния представляват значителни рискови фактори за животозастрашаващи медицински спешни случаи, включително инсулти и сърдечни пристъпи. Промяната на хранителните навици е един от начините за контролиране на холестерола и кръвното налягане.

Намаляването на консумацията на наситени мазнини може да помогне за понижаване на холестерола, докато ограничаването на приема на натрий може да повлияе на кръвното налягане. Изследвания показват, че портокаловият сок може потенциално да понижи както холестерола, така и кръвното налягане.

Проучвания, публикувани в списанието Lipids in Health and Disease през 2023 г., установиха, че консумацията на две чаши портокалов сок дневно може да понижи нивата на холестерола. В изследването са участвали 129 доброволци на възраст между 18 и 66 години.

Сред тези участници 41% са консумирали по две чаши портокалов сок, общо около 480 мл, дневно в продължение на минимум 12 месеца. След изпитателния период изследователите открили, че редовните консуматори на напитката са показали „значително по-ниски“ общи нива на холестерола.

Тези резултати се запазили както при лица с нормални, така и при лица с повишени нива на холестерол. Участниците, които не са поддържали ежедневната си консумация на портокалов сок, обаче не са постигнали подобни резултати.

Отделен метаанализ показва, че пиенето на портокалов сок може да има благоприятен ефект върху нивата на липопротеините с ниска плътност („лошия“ холестерол) в кръвта. Изследването, което анализира девет проучвания, обаче не установи значителен ефект върху нивата на общия холестерол и липопротеините с висока плътност („добрия“ холестерол) в серума.

По отношение на кръвното налягане, изследване, публикувано в European Journal of Nutrition през 2021 г., показва, че участниците, които са пили портокалов сок в продължение на 12 седмици, са отбелязали понижение на кръвното налягане.

„Хесперидинът в портокаловия сок понижава систоличното кръвно налягане и пулсовото налягане след продължителна консумация, а след еднократна доза хроничната консумация на обогатен с хесперидин портокалов сок усилва ефекта му след хранене“, пишат авторите на проучването.

Те посочват, че „обогатеният с хесперидин портокалов сок може да бъде полезен съпътстващ инструмент за контрол на кръвното налягане и пулсовото налягане при лица с предхипертония и хипертония в стадий 1“.

Друго изследване, публикувано в списанието Arya Atherosclerosis през 2013 г., тества въздействието на портокаловия сок върху кръвното налягане. То установило, че хората, консумирали портокалов сок в продължение на 60 дни, показали „значително“ понижение на кръвното налягане, за разлика от другите участници.

„Търговският сок от Citrus sinensis значително понижава кръвното налягане. По-високото съдържание на флавоноиди, пектини и етерични масла в концентрираните продукти в сравнение с натуралния сок може да е причина за този резултат“, заключава проучването.

Все пак имайте предвид, че портокаловият сок съдържа приблизително 24 грама захар на порция, което е важно за хора с диабет или за тези, които се опитват да отслабнат. 

Източник: БГНЕС    
