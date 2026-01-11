Свят

Броят на убитите при протестите в Иран надхвърли 500

"Хюман Райтс Активистс" съобщиха днес, че за две седмици демонстрации са загинали 538 души - 490 демонстранти и 48 служители на силите за сигурност

11 януари 2026, 20:32
Източник: БТА/АР

Б роят на убитите при протестите в Иран надхвърли 500, обяви днес базирана в САЩ новинарска агенция, цитирана от Асошиейтед прес.

"Хюман Райтс Активистс" съобщиха днес, че за две седмици демонстрации са загинали 538 души - 490 демонстранти и 48 служители на силите за сигурност. Над 10 600 човека са били задържани.

Агенцията предупреди, че броят на жертвите вероятно ще продължи да нараства.

Тези данни не са проверени по независим път.

Броят на жертвите според "Хюман Райтс Активистс" обаче е значително по-висок от вчера. Тогава агенцията съобщи за най-малко 116 убити.

По-рано днес базираната в Норвегия неправителствена организация "Човешки права в Иран" обяви, че жертвите при продължаващите вече две седмици демонстрации са 192.

Това число, което също не е проверено по независим път, показва рязък ръст на броя на убитите, който по предишни данни на организацията, бе 51. При това организацията предупреди, че жертвите може да са още повече, тъй като интернет връзката в Иран от няколко дни е прекъсната, което затруднява преброяването.

Източник: Николай Станоев/БТА    
Броят на убитите при протестите в Иран надхвърли 500

