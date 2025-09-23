Три вкусни храни, които могат да помогнат за понижаване на високото кръвно налягане

Д иета, която поддържа здравословно кръвно налягане, не означава да се откажем от вкусна храна. Много от любимите ни продукти съдържат хранителни вещества, които естествено помагат за понижаване на кръвното налягане.

Кои три вкусни храни могат да намалят високото кръвно налягане?

Тъмен шоколад

Добра новина за тези, които обичат сладко! Консумацията на тъмен шоколад може да помогне за нормализиране на кръвното налягане благодарение на флаваноли, които съдържа. Флаванолите са естествени съединения в какаото, които насърчават отпускането и разширяването на кръвоносните съдове, което от своя страна понижава кръвното налягане.

Едно проучване показа, че консумацията на тъмен шоколад намалява както систоличното, така и диастоличното налягане, като най-забележим ефект е при хора с високо или повишено кръвно налягане. Какаовите флаваноли помагат на съдовете да се отпуснат и разширят, подобрявайки кръвния поток и понижавайки вътрешното налягане. За максимална полза избирайте тъмен шоколад с поне 70% съдържание на какао.

Ягоди

Проучванията показват, че редовната консумация на ягоди може да помогне за понижаване на кръвното налягане благодарение на комбинация от полезни съединения. Ягодите съдържат флавоноиди като антоцианини и проантоцианидини, които подобряват кръвообращението и намаляват налягането. Витамин С действа като антиоксидант, докато витамин B9 подпомага производството на червени кръвни телца.

И двата витамина помагат за поддържане на здравословно кръвно налягане. Освен това, ягодите са богати на фибри, които понижават кръвното налягане и намаляват риска от сърдечни заболявания. Калият също играе роля, като противодейства на натрия и отпуска артериалните стени.

Швейцарско сирене

Не е нужно да се отказвате от сирене за здравето на сърцето – просто трябва да изберете правилния вид. Швейцарското сирене може да е от полза за кръвното налягане поради ниското си съдържание на натрий. За намаляване на високото кръвно налягане се препоръчва диета с ниско съдържание на сол.

Това сирене е богато и на калций, който е от съществено значение за здравето на сърцето, и съдържа биоактивни пептиди - малки протеинови компоненти, които помагат за отпускане на кръвоносните съдове. Изследванията показват, че тези пептиди имат свойства за понижаване на кръвното налягане.