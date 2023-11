Срещу болести и смърт: Древни талисмани за предпазване от "лоши очи"

В продължение на хиляди години хората са били преследвани от страха, че завистливият или пренебрежителен поглед може да им донесе болест и смърт.

За да се предпазят, различни култури са създали бижута и други талисмани, за да се спасят от негативните ефекти на това, което е известно като "лошо око".

Древни свидетелства за вярата в "лошото око"

Древен артефакт, за който се смята, че е бил талисман срещу уроки, е открит в Хърватия. Привличащият вниманието пръстен, датиращ от III в., изобразява заек и мишка, които късат цвете (смятано за знак за щастие). Открито е и око - символ, който предпазва от нещастие. Това е един от около 200-те артефакта, открити във Винковци, град в Хърватия, който е съществувал преди римската окупация. Един от най-старите известни текстове, в които се споменава "лошото око", е глинена плочка, на която са изписани молитви, използвани за отблъскване на ефекта му. Тя е била създадена от шумерите около 3000 г. пр. Подобна молитва все още се използва сред много култури по света, съобщава Ancient Origins.

Въпреки това концепцията за "лошото око" може да е съществувала преди писменото слово. Много изследователи предполагат, че рисунки на 10 000 години, открити по стените на пещери в Испания, също изобразяват символи, които са били предназначени да защитават хората от "лошото око".

"Лошото око" като световен феномен

Вярата в "лошото око" е световно явление. В Близкия изток концепцията е известна, като nazar на турски, ain на арабски или cheshm на персийски. В продължение на хиляди години "лошото око" е обвинявано за множество злощастни събития - от болести до брачни конфликти. В миналото се е смятало, че тези, които привличат завистта, включително богатите или красивите, са най-уязвими и могат да попаднат под въздействието му. В Източна и Западна Африка вярата в "лошото око" също е дълбоко вкоренена. Сред народа йоруба в Нигерия например “аджу” се смята за “лош поглед”, причинен от завист, който може да донесе нещастие.

Митове, свързани с "лошото око", са разпространени в историята на Централна Америка, Южна Азия, Централна Азия и Европа - особено в Средиземноморския регион. В италианския фолклор то се нарича malocchio, а гръцкото вярване в "лошото око", наречено mati, се съсредоточава върху защитен амулет - синьо око, което да предпазва от вреда от завистлив или злонамерен поглед.

Идеите, свързани с концепцията за "лошото око", се разпространяват и в келтските райони на Северна Европа, където се смята, че морските феи хвърлят злонамерени погледи или проклятия върху хората и техния добитък, причинявайки вреда или нещастие. Тези вярвания достигат Америка чрез имигрантите от Близкия изток.

This bronze Evil Eye ring dates from c.300 - c.100 BC and was found near Lancaster in the UK. Such rings were worn as amulets to protect against the curse of the envious Evil Eye, which was thought to cause misfortune, illness and even death. pic.twitter.com/H1T572KjdY — The Paranormal Museum (@Para_Museum) September 16, 2018

Талисмани и защитни мерки, използвани за предпазване от "лошото око"

Създадени са многобройни талисмани за предпазване от проклятието на "лошото око". В много култури те представляват дискове или топки със сини и бели кръгове. Сведения за мъниста с форма на око, изработени от синьо стъкло, популярни като nazar, са открити още през XVI в. пр. н. е. в Средиземноморието и около него. Смятало се е, че те са в състояние да отнемат всяка негативна енергия, причинена от завистливи очи.

Междувременно ръката на Фатима е друг популярен талисман, кръстен на дъщерята на пророка Мохамед.

Въпреки широката популярност на амулетите в ислямския свят, много мюсюлмани категорично се противопоставят на използването им поради убеждението, че само Бог може да предпазва от зли духове. Тяхната защита срещу злото око се корени в молитвите и стиховете от Корана. Често използвани са “сура ал-Фалак” и “сура ан-Нас”, известни като "стихове за убежище", призоваващи Божията закрила. Ислямската традиция споделя анекдоти за ефективността на Корана.

Glass tchotchkes including amulets against the evil eye from Egypt @PetrieMuseEgypt pic.twitter.com/OqrJK5LtyM — Caroline Lawrence (@CarolineLawrenc) September 1, 2014

В Близкия изток бедуините използват тамян като средство срещу "лошото око".

Бедуините палят агарови дървета или тамян за изчистване на негативната енергия, след като някой е бил прокълнат.

В различните култури се прилагат и други мерки за защита от “лоши очи”: почерняване на лицето, особено в близост до очите (при някои азиатски деца), хранене насаме или само с най-близките членове на семейството (някои азиатски и африкански народи вярват, че душите им са особено беззащитни, когато устата им е отворена).

Amulets against evil eye, carried by fisherman, Lovett collection, 1901-11. Devon, England. Science Museum.



The evil eye has been a widespread belief that some people can cause harm to others simply by looking at them in a certain way. pic.twitter.com/jfQqYYBpsP — WikiVictorian (@wikivictorian) January 15, 2022

"Древните египтяни са използвали кал, като черна маска около очите, за да се предпазят от зли духове, които влизат душата им", твърди Middle East Eye в статия за начините, по които хората в Близкия изток са се предпазвали от “лоши очи”.

Някои култури вярват, че е важно да се консумират определени храни, да се използват специфични жестове с ръце, да се носят свещени текстове за защита от “лоши очи”.

Макар че медицинската наука твърди, че “лошото око” не може да причини смърт, векове наред, фатални случаи се приписват на това проклятие. В средновековна Европа хората, смятани за вещици, често са били екзекутирани заради предполагаемата им способност да нанасят вреда със злонамерен поглед.