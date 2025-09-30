Свят

Бивш порно актьор получи 19 години затвор за сексуална експлоатация на деца

Арестът на Остин Улф стана през април 2024 г., след като федералните власти претърсиха апартамента му в Манхатън

30 септември 2025, 10:16
Бивш порно актьор получи 19 години затвор за сексуална експлоатация на деца
Източник: Getty Images

Б ившият актьор от филмите за възрастни Остин Улф, чието истинско име е Джъстин Хийт Смит, беше осъден на 19 години затвор по две обвинения, свързани със сексуална експлоатация на деца, съобщиха федералните прокурори в понеделник, 29 септември, пише PEOPLE.

„Престъпленията на Джъстин Хийт Смит срещу деца са ужасяващи“, заяви в изявление американският прокурор за Южния окръг на Ню Йорк Джей Клейтън. „Той е преследвал деца на едва седемгодишна възраст и всеки нюйоркчанин иска той и хора като него далеч от улиците ни възможно най-дълго и никога повече да не се доближават до децата ни.“

„Жените и мъжете от нашия офис, заедно с нашите партньори от правоприлагащите органи, са решени да освободят улиците ни от онези, които сексуално експлоатират децата ни“, продължи Клейтън. „Посланието към хищниците от нашия офис е ясно: няма място за вас в Ню Йорк освен затвор.“

44-годишният Смит, известен в индустрията за възрастни като Остин Улф, първоначално беше обвинен в получаване, разпространение и притежание на детска порнография. През юни 2025 г. той се призна за виновен в склоняване на непълнолетен към сексуална активност пред федерален съд в Манхатън.

На 26 септември Смит получи присъда от 19 години затвор за склоняване на непълнолетно лице към незаконна сексуална дейност и за участие в модел на поведение, включващ забранени сексуални действия. Осъден е също на 10 години контролирано освобождаване и глоба от 40 000 долара.

Арестът на Смит стана през април 2024 г., след като федералните власти претърсиха апартамента му в Манхатън. При обиска бяха открити около 200 видеоклипа с детска порнография на SD карта, според наказателния иск, получен от PEOPLE.

Прокурорите съобщиха, че Смит многократно е злоупотребявал и се е опитвал да експлоатира сексуално непълнолетни жертви от 2023 г. насам. В края на 2023 г. или началото на 2024 г. Смит и друг възрастен мъж, наричан „Мъж-1“, се срещнали с 15-годишен непълнолетен. „По време на срещата Мъж-1 е правил орален секс с непълнолетния, докато Смит е мастурбирал“, се казва в изявление на прокурорите.

Според прокурорите Смит се е опитал „да се срещне с други непълнолетни, за да участва в сексуална активност“. Съдебните документи разкриват, че непълнолетните са били на 12 и 14 години. До януари 2024 г. Смит и друг мъж, наричан „Мъж-2“, планирали да се срещнат, „за да малтретират сексуално предполагаемо деветгодишно дете, за което Мъж-2 твърдял, че гледа“. Смит пристигнал в сградата на Мъж-2, но срещата била отменена, докато той чакал долу.

През следващия месец Смит „направил планове да се срещне с предполагаемо 14-годишно дете за секс, включително обсъждане на конкретния сексуален акт, който предполагаемото непълнолетно лице ще извърши със Смит“. Той посочил място за среща близо до жилищната си сграда, но „планираната среща в крайна сметка не се състояла“, според прокурорите.

Прокурорите отбелязаха, че Смит е „поискал материали за сексуално насилие над деца от поне едно непълнолетно лице и няколко лица, които са се представяли за непълнолетни“. Твърди се, че той е водил неподходяща комуникация и е разменял сексуално откровени изображения с 15-годишно и 12-годишно момче.

Смит също така планирал да се срещне с мъж, който имал 7-годишно дете, „който предложил да предостави детето на Смит за сексуално насилие“. Федералните власти извършили обиск и арестували Смит, преди тази среща да се осъществи.

По време на обиска властите открили „приблизително 1291 файла, съдържащи детска порнография, включително около 75 файла, показващи бебета или малки деца, и някои видеоклипове, изобразяващи жестоко изнасилване на малки деца“. Установено е също, че Смит е разпространил детска порнография на най-малко 15 други лица.

Остин Улф Джъстин Хийт Смит сексуална експлоатация на деца детска порнография присъда 19 години затвор
Последвайте ни
На родна земя: Българските волейболисти се прибраха със среброто от Световното

На родна земя: Българските волейболисти се прибраха със среброто от Световното

Барън Тръмп затвори цял етаж в Тръмп Тауър за романтична среща

Барън Тръмп затвори цял етаж в Тръмп Тауър за романтична среща

Новите пенсионери са все по-млади

Новите пенсионери са все по-млади

Анализ: Похвали и ярост за мирното споразумение на Тръмп за Газа - но първата реакция на

Анализ: Похвали и ярост за мирното споразумение на Тръмп за Газа - но първата реакция на "Хамас" е показателна

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо най-често кучетата накуцват

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 13 часа
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 11 часа
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 19 часа
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 13 часа

Виц на деня

– Скъпи, защо не ми говориш вече трети ден? – Не искам да те прекъсвам...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Сърцата туптят, пълни с емоции": Българските волейболисти с емоционални думи на родна земя

"Сърцата туптят, пълни с емоции": Българските волейболисти с емоционални думи на родна земя

България Преди 9 минути

Лъвовете бяха посрещнати лично от министъра на младежта и спорта Иван Пешев

Дж. К. Роулинг критикува остро "невежата" Ема Уотсън

Дж. К. Роулинг критикува остро "невежата" Ема Уотсън

Любопитно Преди 27 минути

Отношенията между двете жени се разпаднаха заради различни мнения относно транс правата

Модното ревю на L'Oreal в Париж

Кендъл Дженър, Хайди Клум и Кара Делевин с бляскаво дефиле на Седмицата на модата в Париж

Любопитно Преди 45 минути

Първият ден от Седмицата на модата в Париж донесе едно от най-бляскавите модни ревюта, в което някои от най-известните имена във висшата мода дефилираха по подиума

Обвиненият в убийството на Чарли Кърк се яви пред съда

Обвиненият в убийството на Чарли Кърк се яви пред съда

Свят Преди 48 минути

Робинсън е обвинен, че е произвел изстрела, с който на 10 септември бе убит Кърк

Снимката е архивна

Ужас в училище в Индонезия, спасители се надпреварват с времето, жертви и затрупани

Свят Преди 52 минути

Спасителните екипи подават кислород на затиснатите под отломките и отчаяно се опитват да извадят оцелели повече от 12 часа след трагедията

Директорът на ОДМВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров

Обвинен в побоя над директора на полицията в Русе съди прокуратурата

България Преди 1 час

15-годишният Станислав А., обвинен за побоя над директора на ОДМВР – Русе Николай Кожухаров, съди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата заради незаконния си арест между 5 и 13 септември

Мъж падна и загина в планина, развърза въже за снимки

Мъж падна и загина в планина, развърза въже за снимки

Свят Преди 1 час

„Ако шиповете не бяха свалени и въжето не беше развързано, това можеше да не се случи“

Дрехите - като идентичност, топлина и броня! 

Дрехите - като идентичност, топлина и броня! 

Малките неща Преди 1 час

Ако се разходим, в който и да е от градовете на България ще видим разнообразие от стилове и…потресаваща липса на идентичност

<p>Желязков: Не помня от 1994 г. колективен спорт да е събирал толкова много емоции</p>

Премиерът Желязков за успеха на волейболистите: Не помня от 1994 г. колективен спорт да е събирал толкова много емоции

България Преди 1 час

Българските волейболисти се прибират след историческото си представяне на Световното първенство във Филипините

Изоставен автомобил блокира жп линията София – Силистра

Изоставен автомобил блокира жп линията София – Силистра

България Преди 1 час

Към момента е спряно отпътуването на влакове от и към Силистра

<p>Тръмп заплаши филмовата индустрия със 100% тарифи</p>

Доналд Тръмп заплаши чуждестранните филми със 100% тарифи

Свят Преди 1 час

Президентът твърди, че американската кино индустрия е "открадната" от други държави

Скандалът с подкупи в ИААА: "Без гръб никой няма да осъществява корупционни действия"

Скандалът с подкупи в ИААА: "Без гръб никой няма да осъществява корупционни действия"

България Преди 1 час

Коментират директорът на Агенцията Слав Монов, Йоана Лалова от Европейски транспортен клъстер и председателят на синдикалната организация Александър Иванов

Джо Пауъл и дъщеря му Накия Портър

Жена получи 17 милиона долара обезщетение за брутален арест

Свят Преди 1 час

Жената е била задържана за една нощ по подозрение в съпротива при арест, но не ѝ е било повдигнато обвинение

Джош Хартнет в болница след катастрофа с полицаи

Джош Хартнет в болница след катастрофа с полицаи

Свят Преди 1 час

Шофьорът полицай от другия автомобил също е бил откаран в болница като предпазна мярка

<p>Съд&nbsp;блокира заповед за уволненията на стотици служители от &quot;Гласът на Америка&quot;</p>

Американски федерален съдия блокира заповед за уволненията на стотици служители от "Гласът на Америка"

Свят Преди 2 часа

Правителствените служители са проявили "притеснително неуважение" към указанията на съда,

<p>Европа &quot;не е във война, но вече не е в мир&quot; с Русия</p>

Мерц: Европа "не е във война, но вече не е в мир" с Русия

Свят Преди 2 часа

Намерението на Москва е да подкопае единството в блока, отбеляза той

Всичко от днес

От мрежата

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Дървета от Рила обогатяват ботанически градини в Европа

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове, силни ветрове и сняг на 2-3 октомври

sinoptik.bg

Лъчезар от “Игри на волята” проговори за неприличните предложения от фенове! (ВИДЕО)

Edna.bg

Холивуд е в шок: Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделиха

Edna.bg

Бленджини след завръщането: Невероятно е, но имаме още работа

Gong.bg

Иван Пешев: Видях приятелство в този волейболен отбор

Gong.bg

Шампионско посрещане: Националите ни по волейбол се завърнаха на родна земя

Nova.bg

Емоциите на националите ни по волейбол преди прибирането в родината (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg