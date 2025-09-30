Бивш порно актьор получи 19 години затвор за сексуална експлоатация на деца

Б ившият актьор от филмите за възрастни Остин Улф, чието истинско име е Джъстин Хийт Смит, беше осъден на 19 години затвор по две обвинения, свързани със сексуална експлоатация на деца, съобщиха федералните прокурори в понеделник, 29 септември, пише PEOPLE.

Adult Film Actor Austin Wolf Sentenced to 19 Years in Prison for Child Sexual Exploitation https://t.co/1iYeQbmAyO — People (@people) September 30, 2025

„Престъпленията на Джъстин Хийт Смит срещу деца са ужасяващи“, заяви в изявление американският прокурор за Южния окръг на Ню Йорк Джей Клейтън. „Той е преследвал деца на едва седемгодишна възраст и всеки нюйоркчанин иска той и хора като него далеч от улиците ни възможно най-дълго и никога повече да не се доближават до децата ни.“

„Жените и мъжете от нашия офис, заедно с нашите партньори от правоприлагащите органи, са решени да освободят улиците ни от онези, които сексуално експлоатират децата ни“, продължи Клейтън. „Посланието към хищниците от нашия офис е ясно: няма място за вас в Ню Йорк освен затвор.“

44-годишният Смит, известен в индустрията за възрастни като Остин Улф, първоначално беше обвинен в получаване, разпространение и притежание на детска порнография. През юни 2025 г. той се призна за виновен в склоняване на непълнолетен към сексуална активност пред федерален съд в Манхатън.

На 26 септември Смит получи присъда от 19 години затвор за склоняване на непълнолетно лице към незаконна сексуална дейност и за участие в модел на поведение, включващ забранени сексуални действия. Осъден е също на 10 години контролирано освобождаване и глоба от 40 000 долара.

Gay Porn Star Austin Wolf Sentenced to 19 Years for Child Exploitation https://t.co/v6He9z75bQ pic.twitter.com/1rRxegFSce — TMZ (@TMZ) September 30, 2025

Арестът на Смит стана през април 2024 г., след като федералните власти претърсиха апартамента му в Манхатън. При обиска бяха открити около 200 видеоклипа с детска порнография на SD карта, според наказателния иск, получен от PEOPLE.

Прокурорите съобщиха, че Смит многократно е злоупотребявал и се е опитвал да експлоатира сексуално непълнолетни жертви от 2023 г. насам. В края на 2023 г. или началото на 2024 г. Смит и друг възрастен мъж, наричан „Мъж-1“, се срещнали с 15-годишен непълнолетен. „По време на срещата Мъж-1 е правил орален секс с непълнолетния, докато Смит е мастурбирал“, се казва в изявление на прокурорите.

Според прокурорите Смит се е опитал „да се срещне с други непълнолетни, за да участва в сексуална активност“. Съдебните документи разкриват, че непълнолетните са били на 12 и 14 години. До януари 2024 г. Смит и друг мъж, наричан „Мъж-2“, планирали да се срещнат, „за да малтретират сексуално предполагаемо деветгодишно дете, за което Мъж-2 твърдял, че гледа“. Смит пристигнал в сградата на Мъж-2, но срещата била отменена, докато той чакал долу.

През следващия месец Смит „направил планове да се срещне с предполагаемо 14-годишно дете за секс, включително обсъждане на конкретния сексуален акт, който предполагаемото непълнолетно лице ще извърши със Смит“. Той посочил място за среща близо до жилищната си сграда, но „планираната среща в крайна сметка не се състояла“, според прокурорите.

Прокурорите отбелязаха, че Смит е „поискал материали за сексуално насилие над деца от поне едно непълнолетно лице и няколко лица, които са се представяли за непълнолетни“. Твърди се, че той е водил неподходяща комуникация и е разменял сексуално откровени изображения с 15-годишно и 12-годишно момче.

Смит също така планирал да се срещне с мъж, който имал 7-годишно дете, „който предложил да предостави детето на Смит за сексуално насилие“. Федералните власти извършили обиск и арестували Смит, преди тази среща да се осъществи.

По време на обиска властите открили „приблизително 1291 файла, съдържащи детска порнография, включително около 75 файла, показващи бебета или малки деца, и някои видеоклипове, изобразяващи жестоко изнасилване на малки деца“. Установено е също, че Смит е разпространил детска порнография на най-малко 15 други лица.