Изоставен автомобил блокира жп линията София – Силистра

С близо 90-минутно закъснение са пристигнали на жп гарата в Силистра пътуващите с пътническия влак София – Силистра. Това съобщиха от Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) и Българските държавни железници (БДЖ).

Локомотив пламна до Стара Загора

По тяхна информация около 6:00 тази сутрин работещите на гарата в Дулово са били уведомени, че върху релсите, на място без железопътен прелез, е бил изоставен лек автомобил. Колата е била с видими повреди и в нея не е имало хора.

Колата е пресичала жп линията в участък, неопределен за прелез

Пътниците са били прехвърлени на друг влак. На мястото са дошли органите на реда и е уведомено ръководството на железниците. Към момента е спряно отпътуването на влакове от и към Силистра. Изчаква се екип на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", който да премести автомобила.