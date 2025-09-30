Доналд Тръмп заплаши чуждестранните филми със 100% тарифи

Д оналд Тръмп повтори заплахата си да наложи 100% мито върху всички филми, които не са произведени в САЩ, твърдейки, че американската индустрия е била "открадната" от други държави, предаде ВВС.

Той заяви в понеделник, че Калифорния е била силно засегната и че митото ще "реши този дългогодишен, безкраен проблем".

Тръмп направи бомбастично изказване за митата

През май президентът на САЩ каза, че ще разговаря с ръководители от Холивуд относно плана си и ще започне процеса на налагане на митото, защото американската филмова индустрия умира "много бърза смърт".

Коментарите на Тръмп идват в момент, когато миналата седмица той обяви нова вълна от мита, включително 100% мито върху вноса на маркови или патентовани лекарства, както и 50% мита върху шкафове за кухня и баня.

Тръмп написа в своята платформа Truth Social: "Нашият бизнес с правене на филми беше откраднат от Съединените щати от други държави, точно като кражба на "бонбони от бебе". Калифорния, със своя слаб и некомпетентен губернатор, беше особено силно засегната!"

Той заяви, че 100% митото ще бъде наложено "върху всички филми, които са направени извън Съединените щати".

Тръмп не посочи кога митото ще влезе в сила. Белият дом беше потърсен за коментар.

Не беше ясно също дали митата ще се прилагат за филми в стрийминг услуги като Netflix, както и за тези, показвани в кината, или как ще бъдат изчислени.

Канадската търговска камара заяви, че е "дълбоко загрижена" от митото, тъй като американските продуцентски компании разчитат на канадски съоръжения, екипи и таланти за създаването на холивудски филми.

Катрин Фортин-ЛеФевр, старши вицепрезидент по международна политика и глобални партньорства в Канадската търговска камара, каза: "Тези мита рискуват да накажат американските студиа за снимане в Канада, като увеличат разходите, ограничат инвестициите и подкопаят конкурентното предимство, което нашите държави изградиха заедно."

Тя добави, че митото ще "ослаби и двете икономики" и ще застраши "хиляди работни места за средната класа".

Дан Коутсуърт, инвестиционен анализатор в AJ Bell, постави под въпрос как би работил такъв данък, като отбеляза, че митата обикновено се налагат върху стоки и че много режисьори избират да снимат филми в други държави заради по-добри стимули.

"Заплахата от 100% мита върху филми, направени извън САЩ, поражда повече въпроси, отколкото отговори", каза той. "Режисьорите постепенно са примамвани от данъчни стимули, които идват от снимането на филми в други части на света, и филмовата индустрия в Лос Анджелис загуби своя блясък и очарование."

Коутсуърт заяви, че би било трудно да се определи американски филм, ако филмът е сниман в САЩ, но има чуждестранни актьори, режисьори или финансиране. "Така че е трудно да се разбере как точно Тръмп възнамерява да наложи митото", каза той. "Теоретично, принуждаването да се произвеждат филми в САЩ може да увеличи разходите им. Създателите на съдържание биха прехвърлили този разход на клиента, което може да навреди на търсенето за стрийминг компании и кина."

Той добави, че инвеститорите в момента "не изглежда да виждат това като сериозна заплаха". Акциите на компании като Netflix и Disney за кратко спаднаха, след което се възстановиха.

Няколко скорошни големи филма, продуцирани от американски студия, бяха снимани извън Америка, включително Deadpool & Wolverine, Wicked и Gladiator II.

САЩ остават основен център за филмова продукция в световен мащаб въпреки предизвикателствата, според изследванията на филмовата индустрия от ProdPro. Годишният им доклад показа, че страната е имала разходи за продукция от 14,54 милиарда долара (10,94 милиарда паунда) миналата година, но това е спад с 26% от 2022 г.

Държави, които са привлекли увеличение на разходите от 2022 г. насам, включват Австралия, Нова Зеландия, Канада и Великобритания.

BBC заяви, че правителството на Великобритания изчаква подробностите за митото на САЩ и как то ще се отрази на британската филмова индустрия. Говорител на Департамента за бизнес и търговия заяви, че филмовата индустрия във Великобритания осигурява работа на милиони хора и „генерира милиарди за нашата икономика“.

Отделно в понеделник президентът обяви 10% мита върху вноса на мека дървесина и дървен материал, както и 25% мита върху кухненски шкафове, тоалетни шкафчета и тапицирани дървени мебели.

Тръмп намекна за предложението по-рано през деня в публикация в Truth Social, казвайки „значителни мита за всяка държава, която не произвежда мебелите си в Съединените щати“. „Подробности предстоят!!!“, добави той.

Митата ще влязат в сила от 14 октомври, като някои от тях се очаква рязко да се увеличат догодина за държави, които не постигнат споразумение със САЩ, според прокламация, подписана от президента.

Това дойде след като Тръмп обяви нова вълна от мита миналата седмица, включително 100% мито върху вноса на маркови или патентовани лекарства, освен ако компанията не строи фабрика в САЩ.