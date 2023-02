Спокойствието е най-важно: 5 начина да го запазите

Д али спокойствието е пасивен начин на съществуване? Своеобразно вцепенение за всичко, което ни се случва? Понякога изглежда притеснително и неестествено за околните. Може ли ситуацията да е драматична, а човек да запази спокойствие? Дали е черта на характера или поведение, което може да се възпитава?

Стоическо спокойствие

„Бъдете спокойни и ведри, независимо от това, което ви поднася животът“, съветва римският философ Марк Аврелий. Звучи по-лесно да се каже, отколкото да се направи, бихте си помислили. Но всъщност стоикът Аврелий има умението да прави спокойствието да изглежда лесно постижимо.

Известният труд на Аврелий „Медитации“ е свързан с „поставянето на ежедневните ни грижи и грижи в по-широка перспектива“. Като император на Рим Аврелий се сблъсква с огромен натиск, но често напомня колко кратък е животът му в сравнение с необятността на времето и колко малък е той в сравнение с целия космос.

В съответствие със стоическия си възглед за живота, Аврелий твърди, че каквото и разочарование или негативни емоции да изпитва, в крайна сметка те са продукт на неговите собствени преценки или тълкувания. Съответно, той има властта да ги контролира.

Но защо се набляга на спокойствието? Наистина ли е толкова важно да намерим мир? В стоическото мислене, изглежда, спокойствието е всичко – то е сила. Както Аврелий пише в „Медитации“: „Колкото повече човек се доближава до спокоен ум, толкова по-близо е той до силата“.

Спокойствието е от съществено значение за живеенето на добър, щастлив живот. Това е така, защото обезпокоеният ум не може да взема разумни, рационални решения.

Според стоиците ние просто трябва да видим, че спокойствието е в нашия контрол. Каквото и да се случва в света, „всичко зависи от нашите преценки и интерпретации на ситуации, а не от самите ситуации“

Тази основна стоическа идея има огромно влияние върху съвременната когнитивно-поведенческа терапия.

Бягство от технологиите

От мантри до звуци от тропическа гора, всички сме свикнали с основната идея за звукови пейзажи като успокояващ фон. Но, разбира се, звуците, които всеки от нас намира за успокояващи, по дефиниция са нещо лично и няма универсален саундтрак, който да насърчава спокойствието за всички.



Точно както стоиците наблягаха на перспективата и на това колко малък е всеки от нас в сравнение с целия космос, изпълнителят на електронна музика Джордж Фицджералд търси вдъхновение във вселената и звездите за своя албум "Stellar Drifting" от 2022 г.

Музикантът казва пред "MusicTech": "За мен космосът представлява най-отдалечената точка, най-спокойното място." Фицджералд прекарва известно време в Ню Мексико, шофирайки в пустинята и наблюдавайки звездите. „Космосът те изважда от теб самия. Напомня ти, че сме малки и незначителни.“

Той прави изображения на вселената, събрани от НАСА, и като ги въвежда в нови софтуерни програми, ги превръща в звуци, които след това развива в 10-те песни в албума. Той също така използва аудиозаписи от сонди, които се носят из Слънчевата система.

Електронната, гаражната и хаус музиката от десетилетия са били форма на бягство от реалността. А според Фицджералд звездите в небето свързват всички ни. Вероятно най-успокояващата песен в албума е "Setting Sun", на която не е задължително да се насладите на оживен дансинг, а по-скоро да лежите на дивана или да стоите на хълм, съзерцавайки необятността на вселената.

Изкуството на спокойствието

По същия начин във визуалното изкуство спокойното медитативно преживяване на един зрител е интензивна психодрама за друг. „Ню Йоркър“ описва работата на шведската художничка Хилма аф Клинт като „страшно езотерична“ и резонираща с „неспокойно търсещо настроение в настоящата култура“. За други зрители нейните творби са терапевтични в своята енигматична извънземност.

