Специалното значение зад брошката на Кейт за "Уимбълдън"

П ринцесата на Уелс направи триумфално завръщане на „Уимбълдън“ вчера - и наблюдателните фенове може би са забелязали кралската особа да носи любимата си зелено-лилава брошка под формата на панделка за случая.

42-годишната кралска особа стана патрон на All England Lawn and Tennis Club, известен още като AELTC (който организира ежедневното провеждане на „Уимбълдън“), от 2016 г. насам.

От 2017 г. насам Мдълтън слага елегантната брошка, която е с емблематичните цветове на турнира, всеки път, когато посещава „Уимбълдън“.

Вчера принцесата избра зашеметяваща лавандулова рокля за втория си публичен ангажимент, откакто обяви, че се лекува от рак.

Кейт дебютира със зелено-лилавата си панделка още през 2017 г. - когато я съчета с бяла рокля с къси ръкави.

