София Вергара няма да излиза с мъже, които са по-млади от нея с повече от 2 години

С офия Вергара има ново правило за срещи.

По време на участие в "Гледайте какво се случва на живо с Анди Коен" в сряда, 51-годишната актриса разкри, че няма да излиза с някой, който е повече от две години по-млад от нея.

По време на интервю за испанския вестник El País по-рано този месец, Вергара разказа за раздялата си с Манганиело и разкри, че двамата не са на една и съща страница, когато става дума за разширяване на семейството им. Разводът на двойката беше потвърден през юли.

