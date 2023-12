След раздялата със София Вергара: Джо Манганиело показа новата си любима

Д жо Манганиело направи своя дебют на червения килим с Кейтлин О'Конър през уикенда – пет месеца след като подаде молба за развод със София Вергара.

46-годишната звезда от „Истинска кръв“ и 33-годишната актриса от „Време за победа“ се усмихваха един до друг в събота вечерта преди галата на Фондация „Децата на Армения“ в Cipriani в Ню Йорк.

На снимките Манганиело е увил ръката си около кръста на О'Конър, държейки я близо до себе си, докато позира за фотографите.

Звездата от "Magic Mike XXL" носеше семпъл черен костюм с подходяща вратовръзка и сиво-синьо копче отдолу.

Що се отнася до О'Конър, актрисата беше зашеметена в дълбока изумруденозелена рокля, която се отличаваше с корсет и висока цепка, разкриваща токчетата на актрисата с кристален акцент. Тя завърши кралския си външен вид с висящи кристални обеци и семпли гривни.

