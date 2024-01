София Вергара разкри причините за развода си с Джо Манганиело

А ктрисата София Вергара разказа за причините за развода си с Джо Манганиело. Раздялата на съпрузите стана известна през юли 2023 г. и мина мирно и спокойно, без взаимни обвинения в публичното пространство.

Двойката сключи официален брак през 2015 г., година и половина след като се запознаха. За София това беше вторият брак - през 1991 г. се омъжи за Джо Гонзалес, две години по-късно се разведоха. Освен това през 2012 г. Вергара беше сгодена за бизнесмена Ник Льоб, но нещата не стигнаха до брак.

Sofia Vergara reveals the reason she and Joe Manganiello got divorced was because they disagreed on having kids:



“He wanted to have kids and I didn’t want to be an old mom. I feel it’s not fair to the baby. […] I’m almost in menopause; it’s the natural way of things.” pic.twitter.com/CQpUvATEhp