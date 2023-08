София Вергара иска да запази всичките си бижута и доходи при развода

С офия Вергара най-накрая отговори на молбата за развод на Джо Манганиело - и също така поиска предбрачното им споразумение да бъде приложено.

Актрисата от "Модерно семейство" подаде своите правни документи в понеделник и посочи "непреодолими различия" като причина за раздялата им.

Sofia Vergara asks judge to uphold prenuptial agreement after split from Joe Manganiello #SofiaVergara #JoeManganiello #CelebrityNews #ShowbizNews #BANGNews #BANGShowbiz pic.twitter.com/lmrWBnfzcO

Вергара иска съпружеската издръжка да се определя от предбрачния им договор, чиито подробности не са публични.

Въпреки това в документите на Вергара се отбелязва, че "различни бижута, произведения на изкуството и други лични вещи", както и всички приходи, които тя е направила преди, по време и след датата на раздялата им, принадлежат на нея.

Общото имущество на отчуждената двойка ще бъде разделено според предбрачния им договор, а Манганиело и Вергара се съгласиха да платят собствените си адвокатски хонорари.

На 17 юли медиите разпространиха новината, че 46-годишният Манганиело и 51-годишната Вергара тръгват по различни пътища след седемгодишен брак.

"Взехме трудното решение да се разведем", съобщи двойката в изявление. "Като двама души, които много се обичат и се грижат един за друг, учтиво молим за уважение към личния ни живот в този момент, когато навлизаме в новия етап от живота си."

Sofía Vergara files to enforce her and Joe Manganiello’s prenup in divorce #SofiaVergara #Vergara #JoeManganiello #Celebrities #Divorce pic.twitter.com/xNpll2Wn4w

Няколко дни по-късно Манганиело започна процедура по развод, докато Вергара все още празнуваше рождения си ден в Италия.

В крайна сметка Вергара се завърна у дома в Лос Анджелис, където я очакваха букети с цветя от подкрепящите я приятели.

"София живее най-добрия си живот. Тя прекарва време с приятелите си, след като беше задушена във връзка с до голяма степен неподкрепящ я партньор", казва друг източник.

"София винаги е била до Джо, за да се грижи за него, докато кариерата му никога не е била такава, каквато беше, когато се запознаха. Мисля, че той е бил застрашен от нейния успех и радост от живота".

Sofia Vergara files to enforce her prenup in divorce from Joe Manganiello and asks to keep all her assets https://t.co/iZb5eauoyC