Трагичната смърт на Джеймс Дийн и проклятието на колата му

К раткото, но емблематично време на Джеймс Дийн в светлината на прожекторите внезапно приключи, когато той загина в трагична автомобилна катастрофа на 30 септември 1955 г. — и подробностите за смъртта му остават едновременно объркващи и обезпокоителни и до днес.

Джеймс Дийн е сред онези звезди, чиято личност стана по-известна от всеки от неговите филми — и въпреки това той доживява да види само един от тези филми на големия екран.

Той почина само на 24 години - преди точно 69 години.

James Dean.

Times Square, NY, 1955.



Photo by Dennis Stock.



Died on this day, 30 Sept, 1955. pic.twitter.com/i8dCA1cUh4 — Fiona Bateman (@feebateman) September 30, 2024

Ранен живот

Джеймс Байрън Дийн е роден в Индиана на 8 февруари 1931 г., където живее няколко години, преди да се премести в Калифорния. Майка му умира, когато той е на девет години.

Според близките му, Дийн винаги е излъчвал изкусност и талант - свирел е на цигулка, танцувал е степ и дори е извайвал статуетки.

Дийн се записва в Junior College на Калифорнийския университет през 1949 г., но напуска по предложение на своя учител по драма, за да преследва кариера в Ню Йорк.

След няколко години на малки роли и реклами, Джеймс Дийн се мести в Ню Йорк, за да учи при известния актьорски режисьор Лий Страсбърг през 1951 г. През следващите няколко години той развива характерната си (и по това време нетрадиционна) актьорска техника и получава роли в няколко телевизионни предавания и пиеси на Бродуей.

James Dean in his apartment on West 68th Street, NY City 1955 ‐ Ph. Dennis Stock pic.twitter.com/gO9LhTmOzT — María (@MaraRiv2) April 4, 2022

Големият му пробив настъпва през 1955 г., когато е избран да участва в East of Eden, адаптацията на романа на Джон Стайнбек от 1952 г. До голяма степен импровизираното представяне на Дийн и типичното му представяне на неспокойната американска младеж през ’50-те години са широко възхвалявани и пътят му към славата изглеждаше готов.

Независимо от успехите си, Джеймс Дийн никога не е изоставял другата си страст: автомобилните състезания. Същата година на премиерата на East of Eden, Дийн участва както в състезанията Palms Springs Road Races, така и в състезанията Santa Barbara Road Races.

В същата година Дийн купува и чисто ново Porsche Spyder, което нарича “Малко Ко*еле” и планира да участва в Salinas Road Race в Калифорния.

На 30 септември 1955 г. холивудската звезда тръгва към Салинас в “Малкото Ко*еле” , придружен от механика си Ролф Вютерих.

Полицията спира Дийн и го глобява за превишена скорост около 3:30 следобед, той яде в закусвалня около 4:45 следобед, след което отново тръгна на път. Около 5:45 ч. Дийн забелязва Форд, който се насочва към колата му, която се готви да направи ляв завой на кръстовището отпред.

JAMES DEAN filling up his Porsche 550 Spyder hours before the tragic crash.



Dean, who had only taken up racing the year before, bought the car just 9 days before he lost his life - 69yrs ago today - aged just 24. pic.twitter.com/nuE9LgNAGc — Michael Warburton (@TheMonologist) September 30, 2024

Последните думи на Дийн са към Вютерих: “Този човек ще спре, няма как да не ни види.”

Двете коли се сблъскват челно - Вютерих е изхвърлен от колата и има няколко счупени кости, а шофьорът на другия автомобил, 23-годишният Доналд Търнъпсийд, се отървава само с леки наранявания.

🧵 HISTORICAL BICONS 💖💜💙



James Dean (1931-1955) was an American bisexual actor. He is remembered as a cultural icon of teenage disillusionment and social estrangement, as expressed in the title of his most celebrated film, Rebel Without a Cause (1955). pic.twitter.com/hvXuhgcnYJ — for bisexuals (@_forbisexuals) February 9, 2023

“Малкото Ко*еле” е напълно смазано - а Джеймс Дийн е вътре.

Свидетели са се втурнали да го освободят, но са били ужасени, когато са видели колко е обезобразено тялото на Дийн.

Все още не е известно защо точно се е случила катастрофата. Търнъпсийд никога не е бил обвинен и очевидци твърдят, че Дийн не е карал с превишена скорост въпреки предишния си билет. Независимо от обстоятелствата, Джеймс Дийн е обявен за мъртъв при пристигането си в болницата Paso Robles War Memorial малко след 6 следобед.

Смъртта на Джеймс Дийн само затвърди статута му на звезда.

Една теорията, която бързо се появи около смъртта на Джеймс Дийн, се отнася до любимото му Порше. Феновете отбелязват, че Дийн преди това е заснел кратко съобщение (PSA) за безопасно шофиране, предупреждавайки зрителите да “карат спокойно - животът, който може да спасите, може да е моят.” Това съвпадение само по себе си е достатъчно зловещо, ако не се бяха случили странните инциденти с “Малкото Ко*еле”.

Въпреки че самата кола беше разбита, някои от частите й успяват да бъдат спасени и разпродадени поотделно. Но странни неща се случват с тези, които са ги купили. Двигателят е бил продаден на лекар, който загива при катастрофа първия път, когато го използва. Друг шофьор е пострадал, когато две гуми, които е купил от колата, са се спукали едновременно. Шофьорът на камиона, превозващ снаряда, се е подхлъзнал от пътя и е починал.

🇺🇲 #OTD #30Sept #Actor #Death #Idol



Friday 30 September 1955, James Dean (24) was killed in a two-car accident in Cholame, California, USA.



Dean's passenger and the driver of the other car did survive.



He was born as James Byron Dean on Sunday 8 February 1931, in Marion, State… pic.twitter.com/PgNGBZ0kCw — Never Forget History Matters (@HistoryMttrs) September 30, 2024

Хората все още посещават мястото на катастрофата на смъртта на Джеймс Дийн – несъмнено и днес ще има посетители, дошли да честват паметта на легендарната кинозвезда.

