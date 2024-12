Джеймс Дийн е бил изнудван от „отчаян“ любовник, който е можел да унищожи кариерата му

С амо няколко дни преди премиерата на първия филм за Джеймс Дийн се разпространи скандално твърдение, че актьорът уж платил голяма сума на недоволен любовник, който заплашвал да разкрие връзката им.

Споразумението, останало в тайна в продължение на седем десетилетия, е разкрито в новата книга „Джими: Тайният живот на Джеймс Дийн“. Звездата загива при автомобилна катастрофа на 24-годишна възраст през 1955 г.

„Джеймс Дийн е бил изнудван от бивш любовник“, твърди авторът Джейсън Колавито пред Fox News Digital за иконата на „Бунтовник без кауза“. „Той се е запознал с човек на име Роджърс Бракет, който е бил рекламен директор и продуцент на радиопредавания още когато е започвал кариерата си“, обяснява Колавито.

