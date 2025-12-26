Любопитно

Да се учиш от великия Стефан Данаилов - говорят София Бобчева и Здрава Каменова! (ВИДЕО)

В специалното празнично издание гости на водещата Елизабет Методиева са актрисите Здрава Каменова и София Бобчева, които се срещат не само като колеги, но и като майка и дъщеря на сцената в представлението „На гребена на вълната“

26 декември 2025, 12:02
Н овият епизод на „Елизабетско” идва като коледен подарък - топъл, искрен и изпълнен с усмивки. В специалното празнично издание гости на водещата Елизабет Методиева са актрисите Здрава Каменова и София Бобчева, които се срещат не само като колеги, но и като майка и дъщеря на сцената в представлението „На гребена на вълната“. Какво е да споделяш сцената по този начин и откъде идва химията между тях?

Разговорът започва с празниците - как са ги посрещали през годините, кои са личните им коледни ритуали и кои спомени носят най-силно усещане за дом. Здрава се връща към магията на старите коледни телевизионни програми и признанието ѝ към незабравимата Татяна Лолова, а София допълва с характерния си хумор и самоирония.

Двете разказват и за пътя си към актьорското майсторство - несигурен, понякога самотен, но истински. Здрава споделя, че първоначално е мечтала да бъде писателка и кинорежисьор, а актьорството идва почти случайно, след гледане на един изпит по куклен театър. София си спомня колко плашещо е било времето след НАТФИЗ, когато не е знаела дали някой ще я потърси и дали ще бъде избрана. Особено емоционален е разказът ѝ за годините в класа на великия учител Стефан Данаилов - Ламбо.

В епизода Здрава Каменова говори откровено за началото си - празни салони, минимални хонорари и дългия път до усещането за успех, което идва чак на 42 години. Тя споделя философията си за отказите в живота и защо вярва, че всяко „не“ има смисъл. Социалните мрежи също намират своето място в разговора - като инструмент за свобода и реализация, когато подкрепата липсва.

София разказва забавни и неочаквани истории - включително защо чорапите са се превърнали в неин запазен знак и как публиката започва да ѝ ги подарява след представления. Между смеха двете засягат и сериозни теми - агресията, напрежението и войната по пътищата, както и нуждата от повече човечност и грижа един към друг.

Не липсват и малките детайли, които правят разговора още по-интересен - от домашния любимец таралеж на Здрава и необичайните му хранителни навици, до въпроса дали двете си дават уроци една на друга - на сцената и извън нея.

Източник: Елизабетско

В края на епизода Здрава Каменова и София Бобчева отправят коледно послание към зрителите - да бъдат по-близо до хората си, да им пука, да са активни и да не забравят смеха. Защото, както самите те казват, българите имат нужда от комедия - и търсенето никога не е било по-голямо.

Защо Здрава Каменова храни таралежа си с котешка храна? Как София Бобчева се запознава с мъжа си случайно на плажа? И каква е причината Здрава да напусне театъра в Стара Загора?

Гледайте специалния коледен епизод на "Елизабетско Podcast" в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: Елизабетско    
