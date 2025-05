"Смешни малки страхове": Дамиано Давид от "Монескин" поема по свой път

В окалистът на италианската рок банда „Монескин“ Дамиано Давид представя днес първия си самостоятелен албум, озаглавен Funny Little Fears, съобщават АНСА и „Ти Джи Ком 24“.

(Във видеото: Пътят към върха на „Монескин” - победителите на „Евровизия”)

Той съдържа 14 парчета, сред които са и трите вече издадени сингъла – драматичният Silverlines, зареждащият с енергия Born With a Broken Heart и наситеният с емоции Next Summer.

Певецът, който от известно време живее в Лос Анджелис, ще представи официално парчетата от албума си в калифорнийския национален парк „Джошуа трий“.

Албумът съдържа и посвещение към феновете на изпълнителя. "Винаги съм се страхувал от височини, от това, че от един момент нататък земята ще се пропука под краката ми и за секунда всичко ще изчезне. Страхувал съм се от тъмнината, от безкрайността, която не мога да видя или да разбера, която може да ме повлече надолу, ако не обърна внимание на това къде стъпвам. Страхувал съм се от себе си, от това, че искам прекалено много, че преследвам нещо, което дори не знам дали наистина искам. И честно казано, все още се страхувам понякога, но си създадох наръчник срещу страховете. Надявам се и вие да го намерите за полезен. Нарекох го „Смешни малки страхове“. С любов, Дамиано", гласи посвещението на вокалиста на „Монескин“.

Композициите в албума на италианския певец са отражение на многопластовия му музикален талант и изражение на разнообразието от стилове, в които той пее.

В редица интервюта, предшествали излизането на самостоятелния му албум, Дамиано казва, че това не означава край на групата „Монескин“, а само пауза между два нейни музикални проекта.

Ik sprak met dé Damiano David in Rome 🥹

Måneskin-frontman Damiano David lanceert eerste soloplaat: “Ik was bang dat ik in mijn eentje niet genoeg zou zijn” https://t.co/FmXMAXi7Xj