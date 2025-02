Бионсе триумфира на "Грами" с приза за албум на годината (ВИДЕО)

Б ионсе триумфира на церемонията за 67-ите награди "Грами", спечелвайки отличието за албум на годината за Cowboy Carter, предадоха осведомителните агенции.

Чапъл Роан, Чарли ХСХ, Doechii и Сабрина Карпентър се превърнаха в големите победители на галавечерта с много изпълнения, докато Тейлър Суифт и Били Айлиш си тръгнаха с празни ръце, предаде АФП.

Победата на Бионсе сега я прави най-номинирания, най-награждавания изпълнител на наградите в историята - както и първата чернокожа жена, която претендира за голямата награда през този век.

Триумфът е още по-актуален, тъй като амбициозният, исторически обоснован албум на 43-годишната певица издига и показва работата на чернокожите артисти в кънтри музиката, чийто богат принос индустрията многократно е оставяла на заден план.

Кралицата на поп музиката, която е притежателка на най-много "грамофончета", нямаше тази статуетка в колекцията си. Бионсе е най-награждаваният изпълнител в историята на наградите "Грами".

Призът за албум на годината певицата получи от група пожарникари от Лос Анджелис, посрещнати от публиката с овации и на крака, заради работата си при потушаването на огнената стихия, разразила се в града през януари и нанесла тежки щети.

"Искам да посветя наградата на мис Мартел и се надявам да продължим да вървим напред, да отваряме врати", казва Бионсе, визирайки Линда Мартел, пионер на чернокожите изпълнители в кънтри музиката. Певицата благодари на пожарникарите за тяхната работа по време на бедствието.

Бионсе спечели отличията и в категорията за най-добър кънтри албум за Cowboy Carter, както и за най-добро кънтри дуо/група заедно с Майли Сайръс за II Most Wanted. Така общият брой на статуетките "Грами" в кариерата ѝ достигна 35.

Кендрик Ламар взе "грамофончетата" за песен и запис на годината за Not Like Us.

Носител на приза за най-добър нов изпълнител е Чапъл Роан.

Даренията за пострадалите от пожарите, направени от зрителите по време на излъчването на живо на церемонията за наградите "Грами", възлизат на над 7 млн. щатски долара, каза водещият Тревър Ноа.

Сабрина Карпентър спечели за най-добър поп вокален албум - втората ѝ награда за вечерта, която последва шантаво, вдъхновено от Стария Холивуд изпълнение на номинираните й хитове „Espresso“ и „Please Please Please“.

Шакира пък грабна наградата за най-добър латино поп албум, преди да изнесе спиращо дъха изпълнение на свои класически и нови творби, разхождайки се из залата.

Ето и списъкът на победителите в основните категории на 67-ите годишни награди „Грами":

Албум на годината: „Cowboy Carter“ - Бионсе

Запис на годината: „Not Like Us“ - Кендрик Ламар

Песен на годината: „Not Like Us“ - Кендрик Ламар

Най-добър нов изпълнител: Чапъл Роан

Най-добро поп солово изпълнение: „Espresso“ – Сабрина Карпентър

Най-добро поп изпълнение на дует/група: „Die with a Smile“ - Бруно Марс и Лейди Гага

Най-добър поп вокален албум: „Short n' Sweet“ - Сабрина Карпентър

Най-добър рап албум: „Alligator Bites Never Heal“ - Doechii

Най-добра рап песен: „Not Like Us“ - Кендрик Ламар

Най-добро рап изпълнение: „Not Like Us“ - Кендрик Ламар

Най-добър музикален видеоклип: „Not Like Us“ - Кендрик Ламар

Най-добър денс/електронен албум: „Brat“ - Чарли ХСХ

Най-добър рок албум: „Hackney Diamonds“ - The Rolling Stones

Най-добро рок изпълнение: „Now and Then“ - The Beatles

Най-добър кънтри албум: „Cowboy Carter“ - Beyonce

Най-добро кънтри солово изпълнение: „It Takes a Woman“ - Крис Стейпълтън

Най-добро кънтри изпълнение на дует/група: „II Most Wanted“ - Бионсе ft. Майли Сайръс

Най-добро африканско музикално изпълнение: „Love Me JeJe“ – Tems.

Събитието се състоя в залата "Крипто Арена" в Лос Анджелис.

Решенията за наградите "Грами" се вземат от около 13 000 професионалисти в бранша, които членуват в Националната звукозаписна академия. Тазгодишното събитие отличава най-добрите постижения, издадени в периода между 16 септември 2023 г. и 30 август 2024 г., в широк спектър от жанрове, включително поп, рок, рап, кънтри и много други.

