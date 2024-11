„Не виждам нищо": Елтън Джон не може да завърши новия си албум

С ър Елтън Джон споделя, че от четири месеца не може да вижда с дясното си око, а лявото му око не е в най-добро състояние след тежка инфекция.

77-годишният певец заяви, че не е успял да завърши новия си албум поради ограниченото си зрение и се е чувствал „заклещен“.

.@eltonofficial shares a glimpse into his personal life with new documentary, "Elton John: Never Too Late." The music legend revealed to @robinroberts that he lost sight in his right eye in July due to an infection. pic.twitter.com/sKza3RMbQo