Учените откриха необичаен враг на дълголетието

Генетично модифицираните червеи показаха минимален отговор на промените в околната среда

17 ноември 2025, 06:36
Източник: iStock

И зследователи, изучаващи стареенето, са установили, че сензорните сигнали (допир и обоняние) могат да противодействат на ползите от диетата, които удължават живота.

Предишни изследвания показват, че стресът, причинен от ограничаване на храната, може да увеличи продължителността на живота.

Ново проучване от лабораторията на Скот Лазер в катедрата по молекулярна и интегративна физиология към Медицинския факултет на Университета в Мичиган показва връзка между гена за дълголетие fmo-2, влиянието на околната среда и поведението.

Проучването, публикувано в PNAS, е проведено върху моделен организъм, нематода Caenorhabditis elegans , и изследва как екологичните сигнали и достъпът до храна влияят върху дълголетието. Според Лейзер, повечето метаболитни модели са запазени от червеите до хората. Както хората, така и червеите освобождават адреналин и допамин в отговор на външни сигнали.

Предишна работа в лабораторията на Лейзер показа, че миризмата на храна сама по себе си може да компенсира ползите, свързани с диетичните ограничения. Учените решиха да проверят дали други сензорни преживявания също биха могли да намалят очакваните ползи за дълголетието, свързани с диетата.

Те поставили червеите върху слой от мъниста, които имитирали усещането на бактерията E. coli, с което червеите се сблъскват, докато се хранят.

Това леко усещане беше достатъчно, за да потисне активността на гена FMO-2 и да противодейства на ефектите от диетичните ограничения.

Експериментът показа, че докосването активира невронните вериги, които променят сигналите от клетки, освобождаващи допамин и тирамин (невротрансмитер с вазоконстрикторни свойства). Това намалява активността на FMO-2 и намалява ползите от диетичните ограничения.

Според Лейзер, най-важното откритие е, че тези вериги могат потенциално да бъдат регулирани. „Ако можехме да индуцираме активност на fmo-2, без да ограничаваме приема на храна, бихме могли да активираме стрес реакцията и да заблудим мозъка да мисли, че сте дълголетник“, каза той.

За да се направи това обаче, е необходимо да се разберат другите роли, които FMO-2 играе в живите организми. В отделно проучване, публикувано в Science Advances, екипът откри, че този ензим влияе върху поведението по-силно, отколкото се смяташе досега.

Генетично модифицираните червеи показаха минимален отговор на промените в околната среда. Те не избягваха потенциално вредни бактерии и след кратък период на гладуване не забавиха темпото , за да търсят храна, както обикновено правят червеите.

Червеите, на които им липсваше напълно, също така изследваха околната си среда по-рядко от нормалните червеи. И двете поведенчески промени са свързани с променен метаболизъм на аминокиселината триптофан.

„Изглежда, че всеки начин за удължаване на живота е свързан с потенциални странични ефекти – и един от тях може да бъде промяна в поведението“, каза Лайзер.

Тази работа подчертава колко тясно свързани са мозъкът, метаболизмът и околната среда. В бъдеще тези пътища биха могли да станат цели за удължаване на живота без необходимост от строги диети, смятат учените.

Съществуват стотици хиляди гени, отговорни за дълголетието , но само няколко от тях са задълбочено проучени досега. Генетиката е причина за средно 25% от дълголетието. Останалата част се определя от начина на живот, диетата и факторите на околната среда.

Източник: rambler.ru    
