Днешна Европа прилича на Италия от Ренесанса - и това е проблем

Европейците трябва или да се събудят, или да се примирят, че континентът им ще се превърне в музей от минали спомени

17 ноември 2025, 06:35
Днешна Европа прилича на Италия от Ренесанса - и това е проблем
Източник: ThinkStock/Guliver

В края на XV век Италия била бижуто на Европа. Венеция владеела моретата, Флоренция диктувала модата в изкуството и финансите, а Милано водел в търговията и технологиите. Нито един друг край на западния свят не бил толкова напреднал. Само няколко десетилетия по-късно обаче страната изгубила както политическата си независимост, така и икономическото си превъзходство. Това посочва Андреа Дуго за Politico.

Андреа Дуго е икономист в Европейския център за международна политическа икономия.

Днес Европа е изправена пред подобна съдба.

Веднъж била обект на завист от целия свят, но преднината ѝ постепенно се стопява. Европейският съюз не само е политически разделен, но и изостава в индустриите, които ще определят XXI век. Младите таланти напускат за САЩ и Азия, а икономиката на континента все повече прилича на открит музей на минали постижения.

Независимо дали става дума за растеж, технологии, индустрия или жизнен стандарт, Европа рискува да се превърне в провинция в свят. И може да извлече поука от упадъка на Ренесансова Италия.

  • Предупредителните знаци

От 2008 г. насам БВП на ЕС се е увеличил едва с 18%, докато американската икономика е нараснала два пъти повече, а китайската почти три пъти. Туризмът на континента процъфтява, но милионите търсещи "Инстаграм" туристи не могат да компенсират стагнацията, а и носят собствени разходи.

Падането на жизнения стандарт също напомня за Италия от XV век. Около 1450 г. доходът на глава от населението в Италия бил с 50% по-висок от този в Холандия. Сто години по-късно холандците вече били с 15% по-богати, а през 1650 г. - почти два пъти по-богати.

Днешна Европа потъва още по-бързо. През 1995 г. БВП на глава от населението в Германия бил с 10% по-висок от американския. Днес САЩ са с 60% напред. При сегашния темп германското благосъстояние може да се свие до една трета от американското в рамките на едно поколение.

Конкурентоспособността на ЕС продължава да отслабва

  • Технологичната пропаст

Както Венеция някога заложила на остарели галери, така и Европа днес изостава технологично. Докато испанците и португалците прекосявали океаните с новите си корабни модели, венецианците останали в Средиземно море.

Днес ЕС инвестира едва 4% от средствата, които САЩ влагат в изкуствен интелект. OpenAI е оценена на 500 милиарда долара, а най-големият европейски стартъп в сектора, Mistral, струва едва 15 милиарда. Макар да е пионер в квантовите изследвания, Европа изостава в тяхната комерсиализация, една единствена американска компания, IonQ, е набрала повече капитал от всички европейски квантови фирми взети заедно.

Дори в областта на батериите, шведската компания Northvolt се срина през март и бе купена от стартъп от Силициевата долина.

Традиционните индустрии също губят позиции. Общата пазарна стойност на трите водещи германски автомобилни производителя е едва една осма от тази на Някогашните световни лидери в мобилните мрежи изостават от азиатските си конкуренти в 5G технологиите. А френската Arianespace, доминирала някога в космическите изстрелвания, сега използва ракетите на милиардера Илон Мъск.

Източник: iStock
  • Не липсват идеи - липсва мащаб

Проблемът не е в изобретателността, а в мащаба. Почти 30% от европейските стартъпи са се преместили в САЩ след 2008 г., заедно с предприемаческия си дух. Континентът поражда идеи, но Америка ги развива и печели от тях. Подобно на Италия, която някога дала на света изследователи като Колумб, Кабото, Веспучи и Верацано - всички обучени у дома, но отплавали под чужди знамена.

Европа на две скорости: Ще догонят ли източните икономики Запада?

  • Политически паралели

Основният проблем е политически. Както Италия от XV век била разделена на враждуващи градове-държави, така и днешна Европа е разединена и слаба. Столиците спорят за енергия, дългове, миграция и индустриална политика; общата отбранителна стратегия остава само пожелание, а плановете за съвместни инвестиции в технологии и капиталови пазари се губят в безкрайни дебати.

Тази разпокъсаност обрекла Италия, която станала лесна плячка за чужди сили. И днес разделеният ЕС е уязвим: Вашингтон диктува отбраната, Русия заплашва на изток, Китай владее веригите за доставки, а Силициевата долина - дигиталната икономика.

Източник: IStock
  • Все още не е късно

Но това не е неизбежно. ЕС е създал институции, за които Ренесансова Италия не би могла дори да мечтае, единен пазар, валута, парламент. Континентът все още разполага с водещи изследователски центрове и силни отрасли в напредналото производство, фармацията, космическите технологии, зелената енергия и дизайна. Европа все още може да води, но само ако действа.

За разлика от Италия през XVI век, Европа не е ограничена от географията си. Нищо не я спира, освен собствената ѝ политическа нерешителност и вътрешни конфликти.

Блокът трябва да понесе разходите днес, за да избегне най-високата цена утре. Необходими са масирани инвестиции в авангардни технологии като изкуствен интелект, квантови изчисления, Космос и биотехнологии, както и реална обща отбрана и дълбоки капиталови пазари, които да позволят на стартъпите да се развиват в Европа.

Рецептите са известни - бившият италиански премиер Марио Драги вече ги очерта в доклада си за бъдещето на ЕС. Липсва единствено политическа воля.

Когато Италия, някога сърцето на Европа, се превърнала в земя на туристи, а не на иноватори, културата ѝ оцеляла, но силата ѝ изчезнала.

ЕС все още има време да избегне тази съдба.

Европейците могат или да се събудят, или да се примирят, че ще живеят сред паметници и ехото на миналото.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позицията на Vesti.bg.

Източник: Politico    
Упадък на Европа Икономическа стагнация Технологично изоставане Политическа разпокъсаност Ренесансова Италия Липса на политическа воля Изтичане на мозъци
