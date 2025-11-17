Смърт на релсите: Най-опасните панаирни атракции в историята

П роизходът на съвременните панаири може би се простира до големите панаири на средновековна Англия, които са били съсредоточени повече върху търговията, но с течение на времето са се развили, за да включат и развлекателни атракции. Днес те са изцяло за забавление и търсене на тръпка.

Но макар акцентът да е твърдо върху доброто прекарване, нещата не винаги вървят по план. Случват се инциденти и в най-лошите сценарии, неизправна атракция може дори да доведе до смърт, както се е случвало в няколко случая.

Екипът на Sky HISTORY разследва някои от най-опасните атракции на панаирните площадки, строени някога. За щастие, стандартите за безопасност днес са много по-високи, но нещата не винаги са били такива! Прочетете, за да научите повече.

Железопътна линия „Флип Флап“

През 1895 г. предприемачът и пионер в областта на панаирните паркове Пол Бойтън открива един от първите тематични паркове в парк „Сий Лайън“ на Кони Айлънд в Ню Йорк. Звездната му атракция е железопътната линия „Флип Флап“, която включва една от първите въртящи се влакчета в САЩ.

Атракционът е разработен от Лина Бийчър и е тестван в Толедо, Охайо, няколко години по-рано, без да са съобщени нежелани ефекти или инциденти. Скоро обаче става ясно, че идеално кръговият контур, наред с относително малкия си диаметър (7,6 м), оказва опасно голямо налягане върху пътниците.

Въпреки че има известен дебат относно точните измервания, се смята, че G-силата, генерирана по време на полета, е била подобна на тази, понесена от пилотите на Spitfire през Втората световна война, което е довело до много случаи на наранявания на врата и загуба на съзнание по време на полета.

Поради тази причина е било по-често срещано хората да плащат, за да гледат други как се возят на Flip Flap Railway, отколкото самите те да се возят по нея, и когато паркът се сринал през 1902 г., железницата се провалила заедно с него.

"Груби ездачи"

Кони Айлънд обаче не е бил предопределен да остане без панаири за дълго. През 1907 г. е създадено влакчето на ужасите "Груби ездачи". Базирано на подвизите на тогавашния президент Теодор Рузвелт (далечен роднина на легендарния Франклин Д. Рузвелт и лидер на Първата доброволческа кавалерия на САЩ в Испано-американската война десет години по-рано), влакчето е било тематично свързано с този конфликт.

За разлика от повечето други атракциони по онова време, "Груби ездачи" не се е задвижвал само от гравитацията, а по-скоро от електрическа релса – по същия начин, както вагоните на метрото. По този начин всеки вагон се е управлявал ръчно от служител на парка, което означавало, че той е отговарял за това колко бързо се движи.

Това беше рецепта за катастрофа. Недостатъчното намаляване при завои и спускания води до това, че през 1910 г. 16 пътници са изхвърлени от вагона си, като четирима загиват в резултат на това. Невероятно, но този инцидент не бил достатъчен, за да бъде спрян атракциона, и историята се повтаря пет години по-късно.

При този случай още четирима пътници (плюс операторът) са изхвърлени от вагона. Трима падат от 9,1 м и загиват, докато един минувач е хоспитализиран, след като е ударен от оператора. Атракционът, не е изненадващо, е спрян на следващата година.

"Циклонът"

Още едно влакче на ужасите на Кони Айлънд попада в списъка, макар че може би трябва да се уточни, че това - построено за първи път през 1927 г. на цена от 100 000 долара (около 1,8 милиона долара по днешните стандарти) - е в експлоатация от почти век.

Today is the very last day people can ride the Georgia Cyclone at Six Flags. The coaster has given 8.7 million rides since 1990. 😰 pic.twitter.com/TqO6tZcpO6 — Everything Georgia (@GAFollowers) July 30, 2017

"Циклонът" е построен на същата земя, където се е помещавала оригиналната железопътна линия Switchback. След безупречно състояние в продължение на близо 60 години, атракционът претърпява първия си смъртен случай през 1985 г., когато пътник се изправя по средата на пътуването и си удря главата в носеща греда.

Три години по-късно, работник по поддръжката в парка се возил на атракциона „Циклон“ по време на обедната си почивка, когато паднал от 9,1 м и загинал. Очевидци отново съобщили, че по това време той е стоял на атракциона. През 2007 г. се случила още една трагедия, когато мъж получил смазан вратен прешлен от атракциона и в крайна сметка починал в болница.

Въпреки тези три инцидента и още два, при които хора твърдят, че са били ранени от карането на "Циклон" (през 2008 и 2015 г.), той остава отворен и до днес и е единствено напомняне за славното минало на Кони Айлънд.

"Голямата мечка"

Междувременно два от най-смъртоносните инциденти, случвали се някога на атракциони, са се случили на две влакчета на ужасите с едно и също име, макар и разделени от над 4000 мили и 40 години.

#OTD 1930: One of the worst roller coaster accidents in U.S. history occurred at Krug Park in Omaha, Nebraska. 4 people were killed and 17 injured when four cars of wooden rollercoaster, The Big Dipper, fell 35 feet to the ground. pic.twitter.com/ITvvrEdkEB — Nebraska State Historical Society (@nehistorical) July 24, 2024

Първо, Голямата мечка в парк „Кръг“ в Омаха, Небраска, е мястото на ужасна трагедия през 1930 г., когато и четирите ѝ вагона излизат от релсите и падат от 10,7 м височина. Четирима души загиват, а други 19 са сериозно наранени.

Това е най-сериозният инцидент на панаир, случил се на американска земя, но още по-опустошителният инцидент се е случил във Великобритания през 1972 г. Докато Блекпул може би е най-известният от британските тематични паркове – и е дом на "Голямата мечка" – този се е случил в парк Батерси в Лондон.

Преди атракционът да е преодолял първия си наклон, повдигащият механизъм се повредил и всички вагони се спуснали назад по релсите, дерайлирайки. Пет деца загинали, а 13 други били ранени.

Разбира се, инциденти могат да се случат във всяка индустрия, но високия риск и известността на атракциите в тематичните паркове означават, че те неизменно ще бъдат отразени в заглавията на медиите. Въпреки това хората продължават да се връщат за още, въпреки (или може би отчасти заради) този опасен елемент.