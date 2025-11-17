Свят

Украйна в жилищна криза: 2,5 милиона домакинства останаха без подслон

Това се посочва в доклад на Международната организация по миграцията към ООН

17 ноември 2025, 07:18
Украйна в жилищна криза: 2,5 милиона домакинства останаха без подслон
Източник: БТА

П овече от 236 000 сгради в Украйна са били разрушени или повредени по време на войната, а общо над 2,5 милиона жилища са станали недостъпни поради въоръжения конфликт, което е приблизително 10% от целия жилищен фонд на страната, предаде Укринформ, като се позова на доклад на Международната организация по миграцията (МОМ) към ООН.

Според доклада, в който ситуацията в Украйна се описва като „безпрецедентна жилищна криза“, достъпността и цените на жилищата са сериозно засегнати от липсата на общински жилища в съчетание с недостатъчно добре регулиран пазар на жилища под наем и масовото разселване на хора, бягащи от войната.

Експертите на МОМ отбелязват, че около 10,6 милиона украинци – почти една четвърт от довоенното население на страната – са били принудени да напуснат домовете си. Повечето от тях са заминали в чужбина. Две трети от 3,7-те милиона разселени лица, които са останали в Украйна, изпитват затруднения да плащат за новите си жилища. „За много от тях зависимостта от пазара на жилища под наем е изчерпала семейните спестявания“, посочват авторите на доклада.

Според техните оценки, на разселените хора често им се налага да харчат 50% или повече от доходите си за наем.

Тъй като войната в Украйна продължава, докладът подчертава, че задоволяването на жилищните нужди на разселените украинци остава критичен приоритет.

10 милиона украинци са напуснали дома си

„МОМ се ангажира да помага на вътрешно разселените лица и на общностите, които ги приемат да изградят трайно бъдеще. Това включва обучение за придобиване на нови умения, свързване на хората с работни места и осигуряване на стабилни домове“, заяви Робърт Търнър, ръководител на мисията на МОМ в Украйна.

Украинското министерство на социалната политика, семейството и единството работи по създаването на цифров инструмент, който да подпомага вътрешно разселените лица на всеки етап – от евакуацията до интеграцията в техните общности, посочва Укринформ.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Война в Украйна Жилищна криза Разселени лица Вътрешно разселени лица Разрушени сгради Наем на жилища МОМ Хуманитарна помощ Население на Украйна Възстановяване
