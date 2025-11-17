Любопитно

Честваме свети Григорий: От езичник до чудотворец, покръстил цял град

Григорий живял през трети век в малоазийския град Неокесария

17 ноември 2025, 07:29
Честваме свети Григорий: От езичник до чудотворец, покръстил цял град
Източник: iStock/GettyImages

Ч естваме паметта на свети Григорий Неокесарийски, чудотворец.

Свети Григорий живял през трети век в малоазийския град Неокесария (днес Никсар в Северна Турция). Роден в езическо семейство с името Теодор, след основното образование родителите му го изпратили да учи право в град Берит (днес Бейрут в Ливан). Но по пътя си минал през град Кесария и там чул проповедите на Ориген от Александрия, проницателен тълкувател на Свещеното Писание. Бил запленен от знанията и красноречието на александрийския учен, затова се отказал да иде в Берит и станал ученик на Ориген. Покръстил се и взел името Григорий.

След това отишъл в Александрия при Ориген и получил отлично богословско образование. Върнал се в Неокесария и отначало се подвизавал в пусто място, но с времето местните християни оценили качествата му и поискали той да им стане епископ. От смирение Григорий дълго не се съгласявал, но накрая отстъпил пред настояването на народа и бил ръкоположен за епископ на Неокесария, където имало само 17 християни.

С усърдна учителска работа и с личен пример на смирен и всеотдаен пастир светителят успял да привлече към вярата в Христос почти всички жители на града. Когато се упокоил в края на 270 г. в града му останали само 17 езичници. Свети Григорий бил свят по живот, сдържан в езика си и умерен в действията си. Затова Бог го удостоил с дара на чудотворството. По време на масовото гонение на християните при император Деций (средата на трети век) светият епископ препоръчал на вярващите да не се излагат ненужно на преследвания, мъчения и смърт, а да се оттеглят в пусти места, за да не бъдат заловени. Сам той се скрил в планината, докато премине гонението.

Свети Григорий вземал дейно участие във всички дела на Църквата, поучавал устно и писмено, участвал в съборите против лъжеучителите.

Източник:  БТА, Проф. Иван Желев    
Свети Григорий Неокесарийски Чудотворец Епископ на Неокесария Християнство Ориген Богословско образование Покръстване Ранна Църква Гонения на християните Светител
Последвайте ни
Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ

Мъгла или техническа неизправност: Разследващи работят по няколко версии за инцидента на АМ "Тракия"

Измаил под масирана атака - над 20 дрона атакуваха от Черно море

Измаил под масирана атака - над 20 дрона атакуваха от Черно море

"Редута" под обсада - жителите живеят в страх от неизвестен стрелец

Учените откриха необичаен враг на дълголетието

Учените откриха необичаен враг на дълголетието

Колко стават пенсиите и добавките в евро

Колко стават пенсиите и добавките в евро

pariteni.bg
5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 15 часа
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 17 часа
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 11 часа
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 13 часа

Виц на деня

Няма значение колко работиш. Шефът винаги идва когато седнеш за малко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Отбелязваме Световния ден на недоносените деца: България с тревожна статистика

Отбелязваме Световния ден на недоносените деца: България с тревожна статистика

България Преди 47 минути

Темата на деня за 2025 г. - „Дайте на недоносените бебета силен старт за надеждно бъдеще“

<p>Тръмп: Възможно е да разговарям с Мадуро</p>

Тръмп: Възможно е да разговарям с Николас Мадуро

Свят Преди 1 час

Тръмп намекна, че ще продължи да оказва натиск върху режима на президента на Венецуела

Папа Лъв XIV скърби за убитите в Украйна, призовава за мир

Папа Лъв XIV скърби за убитите в Украйна, призовава за мир

Свят Преди 1 час

Той призова хората да не свикват с войната и разрухата

Над 100 загинали при свлачище в нелегална мина в Конго

Над 100 загинали при свлачище в нелегална мина в Конго

Свят Преди 1 час

Много от загиналите са вътрешно разселени лица

<p>САЩ обявиха наркокартел за терористична група, свързан с Мадуро</p>

САЩ с пореден удар срещу наркотрафикантите в Тихия океан, има жертви

Свят Преди 1 час

Плавателният съд е бил в международни води, когато е бил поразен от Обединената оперативна група „Южно копие“

Днешна Европа прилича на Италия от Ренесанса - и това е проблем

Днешна Европа прилича на Италия от Ренесанса - и това е проблем

Свят Преди 2 часа

Европейците трябва или да се събудят, или да се примирят, че континентът им ще се превърне в музей от минали спомени

Огромна надуваема торба може да улавя астероиди и космически боклук

Огромна надуваема торба може да улавя астероиди и космически боклук

Любопитно Преди 2 часа

Астероидите съдържат големи количества както благородни, така и обикновени метали

Този плод е добър за ядене преди тренировка: Ето защо

Този плод е добър за ядене преди тренировка: Ето защо

Любопитно Преди 2 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

Смърт на релсите: Най-опасните панаирни атракции в историята

Смърт на релсите: Най-опасните панаирни атракции в историята

Любопитно Преди 2 часа

Произходът на съвременните панаири може би се простира до големите панаири на средновековна Англия

Мъгли сковават равнините, вятърът се усилва в планините, идва захлаждане

Мъгли сковават равнините, вятърът се усилва в планините, идва захлаждане

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за селдващите няколко дни

Заловиха лидера на най-могъщия картел в Еквадор

Заловиха лидера на най-могъщия картел в Еквадор

Свят Преди 9 часа

Еквадор стана сцена на насилие в последните години

САЩ докараха самолетоносач на прага на Венецуела

САЩ докараха самолетоносач на прага на Венецуела

Свят Преди 10 часа

Каракас разглежда американското военно разполагане като пряка заплаха

Системата „Бонус-малус” вече ще действа от февруари

Системата „Бонус-малус” вече ще действа от февруари

България Преди 14 часа

Очакванията са до февруари догодина, тя да заработи

Свалиха деца от сграда в София с пожарна

Свалиха деца от сграда в София с пожарна

България Преди 15 часа

По първоначални данни едното е на 14 г., а останалите са на 12 г.

Гърция и Украйна подписаха за газ от САЩ през България

Гърция и Украйна подписаха за газ от САЩ през България

Свят Преди 16 часа

Доставките на газ ще бъдат финансирани с помощта на европейските партньори на Украйна

Иран обяви, че вече не обогатява уран

Иран обяви, че вече не обогатява уран

Свят Преди 16 часа

Арагчи: Иран винаги ще бъде готов да се ангажира с дипломация

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да даваме на кучето си портокали

dogsandcats.bg

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето до края на ноември

sinoptik.bg
1

Световно признание за българската подводна археология

sinoptik.bg

Днес празнуват всички българи с това красиво име!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 17 ноември, понеделник

Edna.bg

Започва нова ера в Ботев Пловдив

Gong.bg

Любо Пенев поема България при провал срещу Грузия?

Gong.bg

Конференция на истината: Лидери от цял свят планират прехода към по-чиста Земя с инвестиции за стотици милиарди

Nova.bg

Тръмп обяви, че иска досиетата „Епстийн“ да бъдат публикувани

Nova.bg