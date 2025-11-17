Случаят "400 шева": Разпитват свидетели по делото в Пловдив

Р айонният съд в Пловдив ще продеве поредно заседание по делото "Дебора" днес. На него се очаква разпит на свидетели по процеса.

Делото „Дебора“: Пускат Георги Георгиев на свобода

През януари 2025 г., припомня обществената телевизия, делото започна отначало след отвод на съдебния състав.

През лятото Пловдивският окръжен съд потвърди мярката за неотклонение на обвиняемия Георги Георгиев в „парична гаранция“, като измени размера ѝ на 10 000 от 25 000 лева. Въззивният съд прие, че към настоящия момент изминалият период на задържане на подсъдимия наближава 2 години и 2 месеца. Този период от време оказва влияние върху опасността подсъдимият да извърши престъпления, като съществено я намалява. На излизане от старозагорския затвор Георги Георгиев говори пред журналисти за първи път и заяви, че е невинен и че ще търси правата си в Страсбург.

Обвиняемият по делото "Дебора" остава в ареста

Самата Дебора Михайлова коментира решението на магистратите с димите, че животът ѝ не струва 10 хиляди лева.