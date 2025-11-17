Свят

Папа Лъв XIV скърби за убитите в Украйна, призовава за мир

Той призова хората да не свикват с войната и разрухата

17 ноември 2025, 07:04
Източник: Getty Images

П апа Лъв Четиринадесети изрази съболезнования за убитите хора в Украйна в резултат на неотдавнашните руски атаки, предаде Укринформ, като се позова на публикация на папата в „Екс“.

„С тъга следя новините за атаките, които продължават да поразяват редица украински градове, включително Киев. Тези нападения причиняват смъртни случаи и ранени, сред които и деца, и нанасят сериозни щети на гражданската инфраструктура, оставяйки семейства без дом с настъпването на студа“, написа Светият отец.

Той изрази солидарност с жертвите и призова хората да не свикват с войната и разрухата.

Папа Франциск за Украйна: Безсмислено клане

„Нека се помолим заедно за справедлив и траен мир в разкъсваната от война Украйна“, призова папа Лъв Четиринадесети.

Броят на засегнатите хора при широкомащабната руска атака срещу Киев в петък е достигнал 36, като за шестима е потвърдено, че са били убити, посочва Укринформ.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Папа Лъв Четиринадесети Украйна Война в Украйна Руски атаки Мир Киев Жертви на войната Съболезнования Гражданска инфраструктура Солидарност
