Измаил под масирана атака - над 20 дрона атакуваха от Черно море

Регионалните власти призоваха жителите да се укрият в бомбоубежища

17 ноември 2025, 06:46
Измаил под масирана атака - над 20 дрона атакуваха от Черно море
К райдунавският украински град Измаил в момента е подложен на масирана атака с дронове, съобщиха от Измаилската районна държавна администрация във "Фейсбук".

Какво става в Одеска област: Въздушна тревога, взривове и жертви

Регионалните власти призоваха жителите да се укрият в бомбоубежища. 

Над 20 дрона са се насочили към Измаил от акваторията на Черно море, а в града отекват силни взривове, информираха местните канали в приложението "Телеграм". Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 23:00 часа.

Одеса е атакувана, взривове във всички райони на града

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Източник: БТА, Светлана Драгнева    
