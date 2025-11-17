Над 100 загинали при свлачище в нелегална мина в Конго

Н ад сто души загинаха при свлачище в нелегална златна мина в южната част на ДР Конго, съобщи снощи местната полиция, цитирана от ДПА.
Полицай съобщи, че инцидентът е станал в петък следобед в провинция Луалаба.
A colleague in the DRC sent me this heartbreaking video of a massive copper-cobalt mine collapse not far from Kolwezi.
More than 100 buried alive.
Tech and EV supply chains are NOT clean. This is how the blood of the Congo powers our lives.
Първоначално бе съобщено, че свлачището е затрупало до 70 души, но броят на телата открити по-късно достигна 101.
Спасителната операция продължава, тъй като се допуска, че може да има още жертви.
Ръководителят на Глобалния форум на лидерите на бежанците в Колвези, Пекос Килихоши, каза, че много от загиналите са вътрешно разселени лица.
Ден по-късно при друг инцидент около 30 души загинаха, след като мост се срути в медна мина в югоизточната част на Конго, съобщи националната агенция за занаятчийско минно дело.
At least 32 wildcat miners died when a makeshift bridge collapsed at an illegal cobalt quarry in southeast Democratic Republic of Congo on Saturday
Read full article https://t.co/YpPOKJbL68 pic.twitter.com/9lLlpljN6n
По данни на организацията са загинали 49 души, а 20 са били откарани в болница в критично състояние. Рой Каумба – министър на вътрешните работи на провинция Луалаба, обаче заяви, че засега е потвърдена смъртта само на 32 души.
Срутването в мината „е било причинено от паника, предизвикана от стрелба от военнослужещи, които охраняват мината“, съобщи браншовата организация.