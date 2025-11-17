Свят

Над 100 загинали при свлачище в нелегална мина в Конго

Много от загиналите са вътрешно разселени лица

17 ноември 2025, 07:00
Над 100 загинали при свлачище в нелегална мина в Конго
Източник: БТА

Н ад сто души загинаха при свлачище в нелегална златна мина в южната част на ДР Конго, съобщи снощи местната полиция, цитирана от ДПА.

Полицай съобщи, че инцидентът е станал в петък следобед в провинция Луалаба.

Първоначално бе съобщено, че свлачището е затрупало до 70 души, но броят на телата открити по-късно достигна 101.  

Спасителната операция продължава, тъй като се допуска, че може да има още жертви.

25 загинали при срутване в мина в ЦАР

Ръководителят на Глобалния форум на лидерите на бежанците в Колвези, Пекос Килихоши, каза, че много от загиналите са вътрешно разселени лица.

Ден по-късно при друг инцидент около 30 души загинаха, след като мост се срути в медна мина в югоизточната част на Конго, съобщи националната агенция за занаятчийско минно дело.

По данни на организацията са загинали 49 души, а 20 са били откарани в болница в критично състояние. Рой Каумба – министър на вътрешните работи на провинция Луалаба, обаче заяви, че засега е потвърдена смъртта само на 32 души.

Срутването в мината „е било причинено от паника, предизвикана от стрелба от военнослужещи, които охраняват мината“, съобщи браншовата организация.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
ДР Конго Минни инциденти Свлачище Златна мина Нелегална мина Жертви Провинция Луалаба Медна мина Срутен мост Разселени лица
Последвайте ни

По темата

Мъгли сковават равнините, вятърът се усилва в планините, идва захлаждане

Мъгли сковават равнините, вятърът се усилва в планините, идва захлаждане

Тръмп обърна курса - поиска публикуване на досиетата

Тръмп обърна курса - поиска публикуване на досиетата "Епстийн"

Защо в Сърбия и Босна толкова се страхуват от лития?

Защо в Сърбия и Босна толкова се страхуват от лития?

Днешна Европа прилича на Италия от Ренесанса - и това е проблем

Днешна Европа прилича на Италия от Ренесанса - и това е проблем

Колко стават пенсиите и добавките в евро

Колко стават пенсиите и добавките в евро

pariteni.bg
Бестселърът на Audi дебютира у нас, вижте цените на новия Q3

Бестселърът на Audi дебютира у нас, вижте цените на новия Q3

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 13 часа
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 15 часа
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 10 часа
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 12 часа

Виц на деня

Няма значение колко работиш. Шефът винаги идва когато седнеш за малко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна в жилищна криза: 2,5 милиона домакинства останаха без подслон

Украйна в жилищна криза: 2,5 милиона домакинства останаха без подслон

Свят Преди 7 минути

Това се посочва в доклад на Международната организация по миграцията към ООН

Папа Лъв XIV скърби за убитите в Украйна, призовава за мир

Папа Лъв XIV скърби за убитите в Украйна, призовава за мир

Свят Преди 21 минути

Той призова хората да не свикват с войната и разрухата

Огромна надуваема торба може да улавя астероиди и космически боклук

Огромна надуваема торба може да улавя астероиди и космически боклук

Любопитно Преди 51 минути

Астероидите съдържат големи количества както благородни, така и обикновени метали

Този плод е добър за ядене преди тренировка: Ето защо

Този плод е добър за ядене преди тренировка: Ето защо

Любопитно Преди 52 минути

Подробности може да прочетете в следващите редове

Смърт на релсите: Най-опасните панаирни атракции в историята

Смърт на релсите: Най-опасните панаирни атракции в историята

Любопитно Преди 54 минути

Произходът на съвременните панаири може би се простира до големите панаири на средновековна Англия

Заловиха лидера на най-могъщия картел в Еквадор

Заловиха лидера на най-могъщия картел в Еквадор

Свят Преди 8 часа

Еквадор стана сцена на насилие в последните години

САЩ докараха самолетоносач на прага на Венецуела

САЩ докараха самолетоносач на прага на Венецуела

Свят Преди 9 часа

Каракас разглежда американското военно разполагане като пряка заплаха

Системата „Бонус-малус” вече ще действа от февруари

Системата „Бонус-малус” вече ще действа от февруари

България Преди 12 часа

Очакванията са до февруари догодина, тя да заработи

Свалиха деца от сграда в София с пожарна

Свалиха деца от сграда в София с пожарна

България Преди 14 часа

По първоначални данни едното е на 14 г., а останалите са на 12 г.

Гърция и Украйна подписаха за газ от САЩ през България

Гърция и Украйна подписаха за газ от САЩ през България

Свят Преди 14 часа

Доставките на газ ще бъдат финансирани с помощта на европейските партньори на Украйна

Иран обяви, че вече не обогатява уран

Иран обяви, че вече не обогатява уран

Свят Преди 15 часа

Арагчи: Иран винаги ще бъде готов да се ангажира с дипломация

Пилотът, загинал в Хърватия, имал и българско гражданство

Пилотът, загинал в Хърватия, имал и българско гражданство

България Преди 16 часа

Към разследването на причините за инцидента ще се присъединят и турски следователи

Украйна заяви, че е ударила рафинерия, Русия - че е превзела села

Украйна заяви, че е ударила рафинерия, Русия - че е превзела села

Свят Преди 16 часа

В зоната на поразяване на рафинерията са регистрирани експлозии и пожар, а размерът на щетите се изяснява

Германия с нова военна служба - доброволци и евентуална задължителна казарма

Германия с нова военна служба - доброволци и евентуална задължителна казарма

Свят Преди 17 часа

Редица членове на консервативния блок предупредиха, че доброволният модел няма да бъде достатъчен, предвид напрегнатата ситуация около сигурността в Европа

.

FT: Русия търси спасение от Европа с газопровод към Китай - „Силата на Сибир 2“

Свят Преди 17 часа

Китай не бърза с изграждането на газопровода. Русия доставя газ до Пекин по много по-късия газопровод „Силата на Сибир“, пуснат в експлоатация през 2019 г.

Сърбия пред енергийна криза: САЩ дадоха ултиматум за NIS

Сърбия пред енергийна криза: САЩ дадоха ултиматум за NIS

Свят Преди 17 часа

На извънредно заседание на правителството министри и президентът Александър Вучич представиха различни акценти, но всички признаха, че страната разполага с дни да реши съдбата на стратегическата петролна компания

Всичко от днес

От мрежата

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето до края на ноември

sinoptik.bg
1

Световно признание за българската подводна археология

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 17 ноември, понеделник

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 17 - 23 ноември

Edna.bg

ЦСКА отправи запитване за бразилско крило

Gong.bg

Експериментална Франция завърши квалификациите с победа в Баку

Gong.bg

Конференция на истината: Лидери от цял свят планират прехода към по-чиста Земя с инвестиции за стотици милиарди

Nova.bg

Тръмп обяви, че иска досиетата „Епстийн“ да бъдат публикувани

Nova.bg