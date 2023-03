Кое е „Момичето Гранби“: Разгадана е 45-годишна мистерия

45-годишна мистерия бе разгадана благодарение на напредъка на ДНК технологията.

Жена, намерена застреляна в щата Масачузетс през 1978 г., най-накрая е идентифицирана с напредъка на науката, съобщи ВВС.

Патриша Ан Тъкър, тогава на 28 години, беше известна в продължение на десетилетия само като „Момичето Гранби“ по името на малкия град, където е открито тялото й.

ДНК проби от нейния син, който е бил на пет години, когато тя изчезва, помогнаха за идентифицирането й.

В продължение на десетилетия тя е погребана с надгробен камък с надпис „Неизвестен“.

„Благодаря ви, че никога не се отказахте от нея“, каза синът й Матю Дейл в изявление пред медиите.

„Сега поне имам някои отговори след 44 години.“

Тялото на Патриша Тъкър е намерено заровено под листа край пътя на град Гранби на 15 ноември 1978 г. Тя е била застреляна и смъртта й е обявена за убийство.

BBC News - 'Granby Girl' identified as Patricia Ann Tucker 45 years after her murder https://t.co/YLQeHxuhQq

Аутопсията заключава, че тя е била мъртва от около юни 1978 г. и че е била на възраст между 19 и 27 години. Но самоличността й остава дълго пазена загадка.

„Напредъкът в съдебната медицина и по-специално съдебната генетична генеалогия предостави нов източник на надежда за идентифициране на жертвата“, каза първият помощник прокурор на Северозападния окръжен прокурор Стивън Ган на пресконференция в понеделник.

Преди около две години властите получиха ДНК профила на г-жа Тъкър чрез криминалистична лаборатория и в крайна сметка идентифицираха жена в Мериленд, която вероятно е свързана с нея.

Този роднина дава информация на полицията, че леля й е изчезнала през 70-те години на миналия век и съобщава имената на двамата сина на леля си, каза Ган.

DA identifies ‘Granby Girl’ decades after her body was found on logging road in western Mass. https://t.co/J1OFen9AR9