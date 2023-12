Объркване: Защо можем да виждаме Луната през деня

З абелязахме, че редица хора са объркани защо Луната понякога се вижда през деня и изглежда вярват, че това е ново поведение от любимия спътник на Земята.

Друга теория на конспирацията пък гласи: "Слънцето вече е бяло, а не жълто, както беше, когато бяхме деца."

Стю Питърс, телевизионен оператор и теоретик на конспирацията, публикува в X (Twitter) снимка като доказателство за нов феномен и написа малко драматично: „Тази пълна луна се появява по средата на деня. Това не е предположение случва се наистина."

This full moon is out in the middle of the day.



That’s not supposed to happen. pic.twitter.com/VpVxQqxXYz