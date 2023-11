Защо нещата в космоса са кръгли?

Ч рез телескопи на Земята и в космоса астрономите могат да надникнат към по-отдалечените краища на Вселената. И без значение колко далеч или колко странна е една планета, но едно нещо изглежда сигурно в космоса - много неща са сферични.

И така, какво прави небесните тела кръгли? Накратко, това е гравитацията.

„Удивително е, че знаем за толкова много неща, които са кръгли в космоса“, каза Анджали Трипати, астрофизик от Програмата за изследване на екзопланети на НАСА, разположена в Лабораторията за реактивни двигатели в Калифорния. Закръгленият ефект е резултат от собствената гравитация, която даден обект - в този случай небесно тяло - упражнява върху себе си. След като една планета, или може би луна, натрупа достатъчно маса, нейната собствена гравитация започва да я издърпва във форма, подобна на сфера.

Телата във Вселената са се образували след избухването на Големия взрив преди около 13,8 милиарда години. Тогава малки прахови частици, циркулиращи в огромни прахови облаци с форма на понички, започнали да се сблъскват. Ако сблъсъкът е бил достатъчно лек, според НАСА, праховите частици са се слели. Сблъсък след сблъсък се е създал ефектът на снежната топка. Колкото по-голяма маса натрупвала една планета, толкова повече нараствала нейната гравитация и толкова повече материя привличала.

„Така гравитацията дърпа цялата материя към центъра на тежестта“, каза Бруно Мерин, астроном и ръководител на Центъра за научни данни ESAC на Европейската космическа агенция в Мадрид.

„Това прилича на кухненската ви мивка. Цялата вода ще изтече през дупката на дъното. В случая с планетите всяко парче материя се опитва да се приближи възможно най-близо до центъра на тежестта“, каза той.

„Планетарните тела ще продължат да преместват материята наоколо, докато намерят равновесие - състояние, в което всяка точка е възможно най-близо до центъра. И единствената форма, която постига този вид равновесие в космоса, е сферата“, каза Мерин.

Меркурий и Венера са почти перфектни сфери, защото са по-бавно въртящи се скални планети. Ледените планети също са склонни да са с почти идеално кръгла форма, тъй като „слоят лед се разпределя много равномерно“, каза Мерин.

