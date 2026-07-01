Машина за пари: Бекъм направи 25 млн. евро от Световното, без да стъпи на терена

Д ейвид Бекъм се нареди сред най-големите печеливши покрай Мондиал 2026. Бившият капитан на Англия се превърна в едно от най-разпознаваемите лица в рекламните кампании, излъчвани по време на паузите за хидратация, които се превърнаха в ценен рекламен ресурс за телевизионните оператори, съобщи Gong.bg.

Според анализи Бекъм е спечелил около 25 милиона евро от рекламни договори с водещи световни марки. Интересът към него потвърждава, че той остава една от най-влиятелните фигури в спорта и маркетинга, години след края на футболната си кариера.

Експерти посочват, че глобалната разпознаваемост, безупречният публичен имидж и способността му да привлича международни брандове превръщат Бекъм в предпочитан избор за големите компании. Именно затова той продължава да бъде сред най-търсените спортни личности.

Дейвид Бекъм е бивш английски професионален футболист, който в момента е президент и съсобственик на Интер Маями и съсобственик на Салфорд Сити. Кариерата му обхваща двадесет години, през които играе за Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Ел Ей Галакси, Милан и Пари Сен Жермен, като печели шампионски титли в четири различни държави: Англия, Испания, САЩ и Франция.

Той е известен със своя уникален стил на изпълнение на свободни удари, прецизни пасове и центрирания. За националния отбор на Англия той записва 115 мача, като в много от тях е капитан. След оттеглянето си от активния спорт през 2013 г. Бекъм се превръща в световен посланик на спорта и участва в различни бизнес и благотворителни начинания.