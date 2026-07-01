Любопитно

Машина за пари: Бекъм направи 25 млн. евро от Световното, без да стъпи на терена

Легендарният англичанин се превърна в най-скъпото лице в рекламните паузи на Мондиал 2026. Благодарение на безупречния си имидж, бившият капитан спечели 25 милиона евро от брандове, докато играчите се потят на терена

1 юли 2026, 11:37
Машина за пари: Бекъм направи 25 млн. евро от Световното, без да стъпи на терена
Източник: Getty Images

Д ейвид Бекъм се нареди сред най-големите печеливши покрай Мондиал 2026. Бившият капитан на Англия се превърна в едно от най-разпознаваемите лица в рекламните кампании, излъчвани по време на паузите за хидратация, които се превърнаха в ценен рекламен ресурс за телевизионните оператори, съобщи Gong.bg.

Според анализи Бекъм е спечелил около 25 милиона евро от рекламни договори с водещи световни марки. Интересът към него потвърждава, че той остава една от най-влиятелните фигури в спорта и маркетинга, години след края на футболната си кариера.

Експерти посочват, че глобалната разпознаваемост, безупречният публичен имидж и способността му да привлича международни брандове превръщат Бекъм в предпочитан избор за големите компании. Именно затова той продължава да бъде сред най-търсените спортни личности.

Дейвид Бекъм е бивш английски професионален футболист, който в момента е президент и съсобственик на Интер Маями и съсобственик на Салфорд Сити. Кариерата му обхваща двадесет години, през които играе за Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Ел Ей Галакси, Милан и Пари Сен Жермен, като печели шампионски титли в четири различни държави: Англия, Испания, САЩ и Франция.

От футболното игрище до двореца: Бекъм получава най-високата чест
10 снимки
Дейвид Бекъм рицар Виктория Бекъм церемония
Дейвид Бекъм рицар Виктория Бекъм церемония
Дейвид Бекъм рицар Виктория Бекъм церемония
Дейвид Бекъм рицар Виктория Бекъм церемония

Той е известен със своя уникален стил на изпълнение на свободни удари, прецизни пасове и центрирания. За националния отбор на Англия той записва 115 мача, като в много от тях е капитан. След оттеглянето си от активния спорт през 2013 г. Бекъм се превръща в световен посланик на спорта и участва в различни бизнес и благотворителни начинания.

Източник: Gong.bg    
Дейвид Бекъм Мондиал 2026 Реклама Маркетинг Печалба Спортен маркетинг Рекламни договори Световни марки Влияние Футбол
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

МС одобри план-сметката за 2026 г. - първия изцяло в евро бюджет

МС одобри план-сметката за 2026 г. - първия изцяло в евро бюджет

Почина вокалистът на Village People Виктор Уилис

Почина вокалистът на Village People Виктор Уилис

Тир скъса мантинела и се вряза в къща в село Липен

Тир скъса мантинела и се вряза в къща в село Липен

Кой е украинският олигарх Вадим Ермолаев, станал мишена на първия атентат в историята на Монако

Кой е украинският олигарх Вадим Ермолаев, станал мишена на първия атентат в историята на Монако

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как изглеждат бълхите при котките?

Как изглеждат бълхите при котките?

dogsandcats.bg
<p>Криза в небето над България, пътнически самолет кацна в Бургас</p>
Ексклузивно

Криза в небето над България, пътнически самолет кацна в Бургас

Преди 18 часа
Жената на украински олигарх е с ампутирани крайници след експлозията в Монако
Ексклузивно

Жената на украински олигарх е с ампутирани крайници след експлозията в Монако

Преди 15 часа
Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация
Ексклузивно

Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация

Преди 16 часа
В Литва избраха нов министър-председател
Ексклузивно

В Литва избраха нов министър-председател

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кралицата на сърцата: Поглед към живота на принцеса Даяна, която днес щеше да навърши 65 години

Кралицата на сърцата: Поглед към живота на принцеса Даяна, която днес щеше да навърши 65 години

Любопитно Преди 8 минути

На 1 юли светът си спомня за Даяна, принцесата на Уелс, която днес щеше да празнува своя 65-и рожден ден. От срамежлива учителка до световна модна икона и отдаден филантроп – припомняме вдъхновяващата и трагична съдба на жената, която спечели милиони сърца

Депутатите изискаха от ДАНС данни за ръководството на НЗОК

Депутатите изискаха от ДАНС данни за ръководството на НЗОК

България Преди 34 минути

Решението обхваща д-р Петко Стефановски и проф. Момчил Мавров

НАП засече 50 нарушения при проверки по Черноморието

НАП засече 50 нарушения при проверки по Черноморието

Парите ни Преди 40 минути

Инспекторите следят за касови бележки, отчетени обороти, трудови договори и движение на цените

Откриха човешки останки в комина на училище

Откриха човешки останки в комина на училище

Свят Преди 45 минути

Работници в Ню Йорк откриха човешки останки, заклещени в комина на училище в Куинс. Сградата е била затворена за лятото само четири дни преди бруталната находка

Ваксината срещу варицела вече е задължителна в България – какво трябва да знаят родителите

Ваксината срещу варицела вече е задължителна в България – какво трябва да знаят родителите

България Преди 48 минути

Новите правила засягат всички деца, родени след 1 януари 2025 година

.

NOVA и АУБ и тази година ще подкрепят професионалисти с идеи за положителна промяна с две стипендии

Любопитно Преди 1 час

Кандидатстването за NOVA EMBA Scholarship започва от 17 август с нов формат

Пенсиите се увеличават от днес: Какво се променя и за кого отпада COVID добавката

Пенсиите се увеличават от днес: Какво се променя и за кого отпада COVID добавката

Парите ни Преди 1 час

Осъвременяването е със 7,8%, а новоотпуснатите пенсии вече няма да включват допълнителната сума от 30,68 евро

.

Бой и невиждан хаос по бензиностанциите в Русия: Горивата изчезват след украинските удари

Свят Преди 1 час

Владимир Путин официално призна, че украинските удари по рафинерии са предизвикали криза с горивата. Клипове в мрежата показват километрични опашки и масови побоища по бензиностанциите в Русия

„Той ми даде сили“: Жена разказа как е спасила 18-дневното си бебе под руините във Венецуела

„Той ми даде сили“: Жена разказа как е спасила 18-дневното си бебе под руините във Венецуела

Свят Преди 1 час

Даяна Патиньо и 18-дневното ѝ момченце бяха извадени живи след повече от 30 часа под развалините на срутен осеметажен блок във Венецуела. Докато спасителите се надпреварват с времето в Ла Гуайра, броят на жертвите от трусовете надхвърли 1900 души

.

От днес влизат в сила новите цени на тока, парното и топлата вода

Парите ни Преди 1 час

Токът за домакинствата поскъпва средно с 2,99%, а топлинната енергия — с 4,58%

<p>Фалира през 80-те, сега се завръща: Китайски гигант съживи испанска автомобилна легенда &ndash; вече и у нас</p>

Испанската марка EBRO дебютира у нас пред погледа на Румен Радев

Технологии Преди 1 час

България е първата страна извън Иберийския полуостров, на която марката стъпва с цялата си налична моделна гама

Доналд и Мелания Тръмп

Парите на семейство Тръмп: Криптоимперия за $1,4 млрд. и милиони за Мелания

Свят Преди 1 час

Документът, публикуван във вторник от Службата за правителствена етика на САЩ, предлага подробна снимка на финансите на президента по време на първата му година след завръщането му на поста

Изненада: AI добавя персонал вместо да го заменя (засега)

Изненада: AI добавя персонал вместо да го заменя (засега)

Технологии Преди 1 час

Мащабно проучване сред 22 000 компании от всички индустрии и размери открива, че фирмите, които харчат най-много за интеграция на изкуствен интелект, всъщност наемат повече служители като пряк ефект от технологията, но ефикасността варира

Джей Ло шокира: Трябва да вдигаме луди купони след раздяла, а не да плачем!

Джей Ло шокира: Трябва да вдигаме луди купони след раздяла, а не да плачем!

Любопитно Преди 1 час

Дженифър Лопес отвори сърцето си за разделите: защо смята, че краят на връзката е повод за празненство и какви мъже харесва днес, след като остана окончателно сама

Зеленски: Украйна удари руска рафинерия в Уфа за втори път

Зеленски: Украйна удари руска рафинерия в Уфа за втори път

Свят Преди 1 час

Украинският президент заяви, че атаките са част от „санкции“ с голям обсег срещу стратегически цели

Модна икона: Роклята на принцеса Кейт от Уимбълдън, която е хит и през 2026 година

Модна икона: Роклята на принцеса Кейт от Уимбълдън, която е хит и през 2026 година

Любопитно Преди 1 час

Докато почитателите на кралското семейство тръпнат в очакване дали принцеса Кейт ще се появи на Уимбълдън 2026, модните критици се върнаха към нейния архив. Една от най-запомнящите се ѝ визии от 2021 г. остава абсолютен еталон за стил и днес

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg
1

Изпращаме най-хладния юни за последните 3 години

sinoptik.bg
1

WWF пусна още 10 хиляди есетри в Дунав

sinoptik.bg

Мария Илиева по-гореща от всякога, показа шеметни извивки на 48 г.

Edna.bg

Кои именици празнуват днес и какъв е поводът

Edna.bg

Удар за Сенегал преди сблъсъка с Белгия, бивш вратар на Локомотив Пловдив излиза на сцената

Gong.bg

Само ден, след като го взе: Спартак Варна изпрати сина на Христо Йовов в друг отбор

Gong.bg

Министерският съвет одобри Бюджет 2026

Nova.bg

Издирват 11-годишно момиче във Варненско, подозират отвличане (СНИМКИ)

Nova.bg