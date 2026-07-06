„Пълно безумие, това е първоаприлска шега!“: Селекционери и УЕФА скочиха на ФИФА заради отменения червен картон на Световното

У ЕФА подложи на остри критики шокиращото решение на ФИФА да не наложи автоматично наказание на Фоларин Балогун за Световното първенство, наричайки го „безпрецедентно, непонятно и неоправдано“, съобщава BBC .

Нападателят на САЩ Балогун, който беше изгонен с червен картон в мача срещу Босна и Херцеговина, трябваше да изтърпи наказание и да пропусне осминафинала срещу Белгия (вторник, 01:00 ч. българско време). ФИФА обаче реши да не налага незабавна санкция на 25-годишния футболист, което означава, че водещият голмайстор на съдомакините ще бъде на разположение за игра.

ФИФА отмени червен картон на американски футболист след намеса на Тръмп

От УЕФА заявиха, че намесата за практическо отменяне на наказание по време на турнир „пресича червената линия“. От останалите 188 червени картона в историята на световните първенства само един друг играч е избягвал наказание – бразилецът Гаринча през 1962 г., което се случва преди въвеждането на автоматичните санкции и е съпроводено с твърдения за политическа намеса.

CBS News, потвърди, че връщането на Балогун в игра е станало факт, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се е обадил на президента на ФИФА Джани Инфантино в четвъртък, за да разговарят за наказанието. В неделя президентът Тръмп благодари на ФИФА за „поправянето на една голяма несправедливост“.

Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер, който беше заменен от Инфантино през 2016 г. след корупционен скандал, написа в X, че „футболът никога не трябва да се превръща в площадка за политическа власт“.

УЕФА подчерта, че автоматичното наказание от един мач „не е въпрос на избор“, а е „принцип, заложен в правилника“.

„Когато сигурността на правилата вече не е гарантирана от техните пазители, почтеността на играта е застрашена, а доверието в състезанието е подкопано“, се казва в изявлението на УЕФА.

„Подобно решение създава прецедент в текущия турнир, където аналогични ситуации вече ще изискват еднакво отношение, което е в ущърб на надпреварата. Изразяваме нашето недоверие към това безпрецедентно, непонятно и неоправдано решение“, съобщават още от УЕФА.

УЕФА и ФИФА са в обтегнати отношения заради редица решения през последните месеци. След като на Омар Артан беше отказан достъп до САЩ, за да ръководи мачове на Световното първенство, УЕФА покани сомалиеца да реферира Суперкупата между Пари Сен Жермен и Астън Вила на 12 август.

Тухел: Къде свършва това?

Селекционерът на Англия Томас Тухел заяви, че след решението за Балогун цари пълно объркване относно дисциплинарния процес на Световното първенство. След като Джарел Куанса беше изгонен при победата на Англия с 3:2 над Мексико, Тухел беше попитан дали ще подаде молба до ФИФА за отмяна на наказанието на защитника преди съботния четвъртфинал срещу Норвегия.

„Откъде започва и къде свършва това сега? Можем ли да го отменим или не? Какво става?“, попита Тухел и добави: „Въпросът, който задавам, е къде да се тегли чертата. Нямам отговор на това. Ще обжалваме ли, ако жълтият картон не е жълт картон? Смятаме, че не е червен картон, или кой го мисли? Откъде започва и къде свършва това? Това е моят въпрос. Нямам отговор“.

И Балогун, и Куанса бяха изгонени след преразглеждане с видео асистент рефера (VAR). Тухел смята, че тази намеса е създала несигурност около правилата.

„Искам да бъда много ясен – за мен картонът на Балогун не беше червен“, каза Тухел.

„Но VAR се намеси и очевидно тримата души там и съдията го провериха и бяха на мнение, че е червен картон, така че решението е взето. Кой отменя това решение, кога и на какви основания? И докъде ще стигне това сега? Просто ми е странно. Ние просто искаме да има последователност в решенията. И така, нашият жълт картон в първата минута срещу Деклан Райс... сега можем да спорим безкрайно. Мисля, че не е жълт картон. Ще ни го върнат ли? Франция ще си върне ли жълтия картон на Майкъл Олисе, който не беше жълт картон? Къде свършва това? Къде спира? Не знам правилата. Аз съм грешният човек, когото да питате. Ще изчакам и ще видя какво предстои“, добавя Тухел.

Белгийската футболна федерация заяви в изявление, че е „изумена“ от факта, че Балогун няма да бъде наказан за мача в Сиатъл. Старши треньорът на Белгия Руди Гарсия отиде още по-далеч на пресконференцията си в неделя: „Не знаех, че на Световното първенство по футбол 5 юли вече е 1 април и че това е Първоаприлска шега. Ние не защитаваме националния отбор или федерацията, ние защитаваме футбола“.

The Athletic съобщи, че на Белгия е дадено право да обжалва – още една безпрецедентна стъпка, при която бъдещ съперник получава право да участва в дисциплинарно дело. Изданието добавя, че белгийската федерация има време до 13:00 ч. британско време, за да изложи мотивите си, но няма определен срок за решение, а мачът започва 12 часа по-късно. Ако ФИФА остане зад решението си, Спортният арбитражен съд (CAS) е създал ад хок звено за бързо и независимо разрешаване на жалби срещу решения по време на турнира.

Блатер: Футболът никога не трябва да става площадка за политическа власт

Блатер, заедно с бившия президент на УЕФА Мишел Платини, миналата година беше оправдан по обвинения в корупция, свързани с измами във ФИФА. Швейцарецът редовно критикува решенията, взети по време на президентството на Инфантино.

„Червените картони не се отменят с политически телефонни разговори“, написа Блатер в X в понеделник сутринта.

„Те се отменят с правила, доказателства и независими органи. Ако един президент на САЩ се намеси пред президента на ФИФА – и един играч внезапно бъде изчистен от наказание преди елиминационен мач на Световното първенство – въпросът е неизбежен: Накъде отиваш, ФИФА? Футболът никога не трябва да се превръща в площадка за политическа власт“, добави още Блатер.

Куанса беше 13-ият играч, изгонен на Световното първенство през 2026 г. Защитникът на Байер Леверкузен закачи мексиканеца Хесус Галярдо високо по пищяла след шпагат в 54-тата минута. Балогун беше изгонен, след като кракът му се приземи върху глезена на босненеца Тарик Мухаремович, карайки го да се огъне.

Всички останали 12 футболисти, с изключение на Балогун, изтърпяха наказание за поне един следващ мач на страната си на Световното първенство.

ФИФА задейства клауза в своя дисциплинарен кодекс, която ѝ позволява „напълно или частично да спре изпълнението на дисциплинарна мярка“. Това противоречи на регламента на самия турнир, в който се посочва, че ако играч получи червен картон, „той автоматично бива наказан за следващия мач на своя отбор“.

Според медийни съобщения от САЩ са оспорили използването на повторения на забавен каданс при преразглеждането с VAR. Пред BBC Sport беше заявено, че протоколът на VAR е бил спазен правилно. Тухел също обърна внимание на процеса с VAR в защита на Куанса.

„В самия мач това дори не беше отсъдено като фаул, така че съдията очевидно също си помисли, че това е твърдо влизане, но за него беше окей да пусне играта“, каза Тухел.

„VAR се намеси, взе решение и след това, както винаги, видях само стоп-кадъра на екрана. Не можеш да вземаш решения въз основа на стоп-кадър във футболен мач. Просто не е възможно. И те го направиха, разбира се, срещу нас, така че Джарел е много разстроен, естествено. Разочароващо е и е удар за нас днес, защото бяхме добри в мача. За мен не беше достатъчно VAR да отмени решението, както при дузпата. Но добре, каквото е – такова“, каза Тухел.