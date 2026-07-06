Свят

„Пълно безумие, това е първоаприлска шега!“: Селекционери и УЕФА скочиха на ФИФА заради отменения червен картон на Световното

Международният футбол се взриви, след като ФИФА погази собствения си правилник и премахна автоматичното наказание на американската звезда Фоларин Балогун. Според УЕФА прецедентът зачерква правилата и поставя под въпрос почтеността на целия турнир

6 юли 2026, 14:21
„Пълно безумие, това е първоаприлска шега!“: Селекционери и УЕФА скочиха на ФИФА заради отменения червен картон на Световното
Източник: Getty Images

У ЕФА подложи на остри критики шокиращото решение на ФИФА да не наложи автоматично наказание на Фоларин Балогун за Световното първенство, наричайки го „безпрецедентно, непонятно и неоправдано“, съобщава BBC.

Нападателят на САЩ Балогун, който беше изгонен с червен картон в мача срещу Босна и Херцеговина, трябваше да изтърпи наказание и да пропусне осминафинала срещу Белгия (вторник, 01:00 ч. българско време). ФИФА обаче реши да не налага незабавна санкция на 25-годишния футболист, което означава, че водещият голмайстор на съдомакините ще бъде на разположение за игра.

ФИФА отмени червен картон на американски футболист след намеса на Тръмп

От УЕФА заявиха, че намесата за практическо отменяне на наказание по време на турнир „пресича червената линия“. От останалите 188 червени картона в историята на световните първенства само един друг играч е избягвал наказание – бразилецът Гаринча през 1962 г., което се случва преди въвеждането на автоматичните санкции и е съпроводено с твърдения за политическа намеса.

CBS News, потвърди, че връщането на Балогун в игра е станало факт, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се е обадил на президента на ФИФА Джани Инфантино в четвъртък, за да разговарят за наказанието. В неделя президентът Тръмп благодари на ФИФА за „поправянето на една голяма несправедливост“.

Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер, който беше заменен от Инфантино през 2016 г. след корупционен скандал, написа в X, че „футболът никога не трябва да се превръща в площадка за политическа власт“.

УЕФА подчерта, че автоматичното наказание от един мач „не е въпрос на избор“, а е „принцип, заложен в правилника“.

„Когато сигурността на правилата вече не е гарантирана от техните пазители, почтеността на играта е застрашена, а доверието в състезанието е подкопано“, се казва в изявлението на УЕФА.

„Подобно решение създава прецедент в текущия турнир, където аналогични ситуации вече ще изискват еднакво отношение, което е в ущърб на надпреварата. Изразяваме нашето недоверие към това безпрецедентно, непонятно и неоправдано решение“, съобщават още от УЕФА.

УЕФА и ФИФА са в обтегнати отношения заради редица решения през последните месеци. След като на Омар Артан беше отказан достъп до САЩ, за да ръководи мачове на Световното първенство, УЕФА покани сомалиеца да реферира Суперкупата между Пари Сен Жермен и Астън Вила на 12 август.

Тухел: Къде свършва това?

Селекционерът на Англия Томас Тухел заяви, че след решението за Балогун цари пълно объркване относно дисциплинарния процес на Световното първенство. След като Джарел Куанса беше изгонен при победата на Англия с 3:2 над Мексико, Тухел беше попитан дали ще подаде молба до ФИФА за отмяна на наказанието на защитника преди съботния четвъртфинал срещу Норвегия.

„Откъде започва и къде свършва това сега? Можем ли да го отменим или не? Какво става?“, попита Тухел и добави: „Въпросът, който задавам, е къде да се тегли чертата. Нямам отговор на това. Ще обжалваме ли, ако жълтият картон не е жълт картон? Смятаме, че не е червен картон, или кой го мисли? Откъде започва и къде свършва това? Това е моят въпрос. Нямам отговор“.

И Балогун, и Куанса бяха изгонени след преразглеждане с видео асистент рефера (VAR). Тухел смята, че тази намеса е създала несигурност около правилата.

„Искам да бъда много ясен – за мен картонът на Балогун не беше червен“, каза Тухел.

„Но VAR се намеси и очевидно тримата души там и съдията го провериха и бяха на мнение, че е червен картон, така че решението е взето. Кой отменя това решение, кога и на какви основания? И докъде ще стигне това сега? Просто ми е странно. Ние просто искаме да има последователност в решенията. И така, нашият жълт картон в първата минута срещу Деклан Райс... сега можем да спорим безкрайно. Мисля, че не е жълт картон. Ще ни го върнат ли? Франция ще си върне ли жълтия картон на Майкъл Олисе, който не беше жълт картон? Къде свършва това? Къде спира? Не знам правилата. Аз съм грешният човек, когото да питате. Ще изчакам и ще видя какво предстои“, добавя Тухел.

Белгийската футболна федерация заяви в изявление, че е „изумена“ от факта, че Балогун няма да бъде наказан за мача в Сиатъл. Старши треньорът на Белгия Руди Гарсия отиде още по-далеч на пресконференцията си в неделя: „Не знаех, че на Световното първенство по футбол 5 юли вече е 1 април и че това е Първоаприлска шега. Ние не защитаваме националния отбор или федерацията, ние защитаваме футбола“.

The Athletic съобщи, че на Белгия е дадено право да обжалва – още една безпрецедентна стъпка, при която бъдещ съперник получава право да участва в дисциплинарно дело. Изданието добавя, че белгийската федерация има време до 13:00 ч. британско време, за да изложи мотивите си, но няма определен срок за решение, а мачът започва 12 часа по-късно. Ако ФИФА остане зад решението си, Спортният арбитражен съд (CAS) е създал ад хок звено за бързо и независимо разрешаване на жалби срещу решения по време на турнира.

Блатер: Футболът никога не трябва да става площадка за политическа власт

Блатер, заедно с бившия президент на УЕФА Мишел Платини, миналата година беше оправдан по обвинения в корупция, свързани с измами във ФИФА. Швейцарецът редовно критикува решенията, взети по време на президентството на Инфантино.

„Червените картони не се отменят с политически телефонни разговори“, написа Блатер в X в понеделник сутринта.

„Те се отменят с правила, доказателства и независими органи. Ако един президент на САЩ се намеси пред президента на ФИФА – и един играч внезапно бъде изчистен от наказание преди елиминационен мач на Световното първенство – въпросът е неизбежен: Накъде отиваш, ФИФА? Футболът никога не трябва да се превръща в площадка за политическа власт“, добави още Блатер.

Куанса беше 13-ият играч, изгонен на Световното първенство през 2026 г. Защитникът на Байер Леверкузен закачи мексиканеца Хесус Галярдо високо по пищяла след шпагат в 54-тата минута. Балогун беше изгонен, след като кракът му се приземи върху глезена на босненеца Тарик Мухаремович, карайки го да се огъне.

Всички останали 12 футболисти, с изключение на Балогун, изтърпяха наказание за поне един следващ мач на страната си на Световното първенство.

ФИФА задейства клауза в своя дисциплинарен кодекс, която ѝ позволява „напълно или частично да спре изпълнението на дисциплинарна мярка“. Това противоречи на регламента на самия турнир, в който се посочва, че ако играч получи червен картон, „той автоматично бива наказан за следващия мач на своя отбор“.

Според медийни съобщения от САЩ са оспорили използването на повторения на забавен каданс при преразглеждането с VAR. Пред BBC Sport беше заявено, че протоколът на VAR е бил спазен правилно. Тухел също обърна внимание на процеса с VAR в защита на Куанса.

„В самия мач това дори не беше отсъдено като фаул, така че съдията очевидно също си помисли, че това е твърдо влизане, но за него беше окей да пусне играта“, каза Тухел.

„VAR се намеси, взе решение и след това, както винаги, видях само стоп-кадъра на екрана. Не можеш да вземаш решения въз основа на стоп-кадър във футболен мач. Просто не е възможно. И те го направиха, разбира се, срещу нас, така че Джарел е много разстроен, естествено. Разочароващо е и е удар за нас днес, защото бяхме добри в мача. За мен не беше достатъчно VAR да отмени решението, както при дузпата. Но добре, каквото е – такова“, каза Тухел.

ФИФА скандал Политическа намеса във футбола Фоларин Балогун Световно първенство Противоречиви съдийски решения
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
8-годишно дете с електрическо АТВ блъсна 4-годишно момиченце в Шумен

8-годишно дете с електрическо АТВ блъсна 4-годишно момиченце в Шумен

Тръмп унизи Мелони с призиви за „ограничителна заповед“, тя го нарече „жалък и дребен хулиган“

Тръмп унизи Мелони с призиви за „ограничителна заповед“, тя го нарече „жалък и дребен хулиган“

Започва изплащането на осъвременените пенсии: Ето кога ще получат парите си пенсионерите

Започва изплащането на осъвременените пенсии: Ето кога ще получат парите си пенсионерите

„Пълно безумие, това е първоаприлска шега!“: Селекционери и УЕФА скочиха на ФИФА заради отменения червен картон на Световното

„Пълно безумие, това е първоаприлска шега!“: Селекционери и УЕФА скочиха на ФИФА заради отменения червен картон на Световното

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Водещ немски икономист: BYD вероятно ще купи VW

Водещ немски икономист: BYD вероятно ще купи VW

carmarket.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 3 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 3 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 3 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Прокуратурата поиска постоянен арест за шефа на ВиК – Бургас и негов служител

Прокуратурата поиска постоянен арест за шефа на ВиК – Бургас и негов служител

България Преди 34 минути

Според обвинението двамата са нанесли значителни финансови щети на водоснабдителното дружество

Йотова: Държава, която иска да е технологична, трябва първо да бъде държава на математиката

Йотова: Държава, която иска да е технологична, трябва първо да бъде държава на математиката

България Преди 44 минути

Президентът призова за повече инвестиции в образованието, науката и изследванията, за да може България да бъде конкурентна в технологичната ера

<p>Ад в рая! Тайфун от категория 5 удари Гуам и Марианските острови</p>

Супертайфун „Бави“ удря Марианските острови с ветрове до 290 км/ч

Свят Преди 1 час

Бурята от категория 5 засегна Гуам, Тиниан и Сайпан, като властите предупредиха за катастрофални разрушения и наводнения

„Бързал за работа“: Шофьор се вряза с колата си в бензиностанция в Русе

„Бързал за работа“: Шофьор се вряза с колата си в бензиностанция в Русе

България Преди 1 час

Автомобилът преминал между две бензиноколонки и се забил във витрината на сградата, по чудо няма пострадали

Нови правила за работещите през платформи: какво трябва да промени България

Нови правила за работещите през платформи: какво трябва да промени България

Парите ни Преди 1 час

Куриери, шофьори, фрийлансъри и други заети през приложения може да получат по-ясен трудов статут

<p>Радев заминава за Анкара, ще се срещне с Ердоган преди срещата на върха на НАТО</p>

Румен Радев заминава за Анкара, ще се срещне с Ердоган преди срещата на върха на НАТО

България Преди 1 час

Разговорът между двамата лидери ще се състои в президентския комплекс „Бештепе“

<p>Емрах Стораро проговори, след като джипът му бе заснет на пешеходната зона в Созопол</p>

Емрах Стораро след поредното нарушение: Имаше и други коли, но вие забелязахте само тази

България Преди 2 часа

Установява се дали има нарушение на Закона за движение по пътищата след преминаването през пешеходната зона

Беатрис Халваджиян открехва вратата към музикалния си свят и амбициите за международна кариера

Беатрис Халваджиян открехва вратата към музикалния си свят и амбициите за международна кариера

Любопитно Преди 2 часа

Ако се чудите как се гради кариера с толкова хъс и амбиция, Беатрис е примерът, от който имате нужда

<p>Премиерът на Австралия се извини след скандал с&nbsp;Кайли Миноуг</p>

Австралийският премиер Албанезе предизвика критики с изказвания за Кайли Миноуг, извини се

Любопитно Преди 2 часа

Изказванията му в подкаст предизвикаха политически реакции и обвинения в неуважение и сексизъм

НЗОК започва мащабни проверки на управлението си за последните три години

НЗОК започва мащабни проверки на управлението си за последните три години

България Преди 2 часа

Одитът ще обхване обществените поръчки, лекарствената политика, медицинските изделия и финансирането на лечението на деца у нас и в чужбина

Банковите измами в Нидерландия скочиха с 30%

Банковите измами в Нидерландия скочиха с 30%

Свят Преди 2 часа

Това сочат данни на Нидерландската централна банка

Има ли пари за големите проекти на София? Какво показва проектобюджетът

Има ли пари за големите проекти на София? Какво показва проектобюджетът

България Преди 2 часа

Детската болница, Околовръстният път, градският транспорт и общинските инфраструктурни обекти са сред темите, по които СО настоява за промени в държавния бюджет

„Ядох кетчуп и сирене“: 12-годишно момиче прекара 32 часа под руините и засне брутално видео, докато чака помощ

„Ядох кетчуп и сирене“: 12-годишно момиче прекара 32 часа под руините и засне брутално видео, докато чака помощ

Свят Преди 2 часа

Разтърсващата история на 12-годишната Фабиана, която оцеля по чудо след мощното земетресение с магнитуд 7,5. Докато градът е в руини, а пожарникарите губят надежда, едно момиче превърна телефона си в кутия за черна хроника, преди да бъде спасено

Десетилетия без канализация: Протест в „Горубляне“ заради изключена улица от ВиК проект

Десетилетия без канализация: Протест в „Горубляне“ заради изключена улица от ВиК проект

България Преди 3 часа

Възможността за покупка на ДЦК от граждани отново се отлага

Възможността за покупка на ДЦК от граждани отново се отлага

Парите ни Преди 3 часа

Не е разчетена в бюджета за 2026 година

Дупница в траур след трагедията в река Струма

Дупница в траур след трагедията в река Струма

България Преди 3 часа

В знак на съпричастност училището, в което са учили загиналите деца, отмени тържественото завършване на учебната година

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми не пие вода, въпреки че изглежда жадно

dogsandcats.bg

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg
1

Юлска жега и гръмотевични бури

sinoptik.bg
1

Спасиха лисица в горнооряховско училище

sinoptik.bg

Какво издава емоционално интелигентната жена още в първите 5 минути разговор

Edna.bg

"Беше магично": гостите разкриха каква е била сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси

Edna.bg

Завръщането на Левски в Шампионска лига пряко по DIEMA SPORT

Gong.bg

Тотнъм обяви трансфер за 117 млн. евро

Gong.bg

Възмущение в Созопол заради колата в парка, Емрах Стораро потвърди, че е бил зад волана

Nova.bg

8-годишно дете блъсна с АТВ 4-годишно момиченце в Шумен

Nova.bg