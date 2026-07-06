ЕС призова за „феърплей“, след като намесата на Тръмп за червения картон разтърси Световното

Б рюксел предупреди, че политическото влияние не трябва да определя спортните решения, след като световната ръководна централа отмени наказанието, за да позволи на американската звезда Фоларин Балогун да играе срещу Белгия, съобщава Politico .

ФИФА отмени червен картон на американски футболист след намеса на Тръмп

Европейската комисия поиска „феърплей и прозрачна конкуренция“ в спорта, след като наказанието на американската звезда Фоларин Балогун беше отменено след разговор между президента Доналд Тръмп и шефа на ФИФА Джани Инфантино.

В понеделник говорителят на Европейската комисия Ева Хрнчирова отказа да коментира конкретния казус с Балогун, но подчерта, че спортните федерации трябва да бъдат свободни да вземат сами решенията си.

„Уважаваме автономията на спорта и правото на спортните федерации да решават критериите, по които се състезават участниците“, каза Хрнчирова. Тя обаче добави, че „всяко подобно решение очевидно трябва да се взема въз основа на обективни и прозрачни критерии“, и подчерта, че „ЕС подкрепя принципа на феърплей и прозрачната конкуренция“.

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Балогун получи червен картон в мача срещу Босна и Херцеговина, което означаваше, че трябва да бъде наказан за осминафинала срещу Белгия. След като Тръмп се обади на Инфантино в четвъртък, наказанието беше отменено. От ФИФА отказаха да потвърдят за конкретни разговори, но повториха пред Politico, че независима дисциплинарна комисия е решила да спре изпълнението на наказанието от един мач.

Европейският комисар по спорта Глен Микалеф отправи по-остра критика, като заяви, че политическото участие в спортните решения рискува да подкопае независимостта на ръководните органи.

„Решенията за спортните правила и въпроси принадлежат на спортните органи, а не на политиците“, написа Микалеф в X.

„Влиянието върху спортните решения би подкопало автономията на спорта“, заяви Микалеф.

Микалеф добави, че според него ФИФА е взела „грешното решение“, и отбеляза, че вниманието трябва да се насочи към „истинските предизвикателства пред управлението на спорта, включително използването му като оръжие за политически цели“.

УЕФА, европейският футболен ръководен орган, заяви в остро изявление, че ходът на ФИФА е „непонятен и неоправдан“, и обвини световната централа в пресичане на „червената линия“.

Външният министър на Белгия Максим Прево заяви пред Politico, че решението на ФИФА „явно повдига много въпроси“. Той изтъкна, че „ако наистина телефонно обаждане е довело до това непонятно решение, това би означавало умишлено подкопаване на най-основните правила на футбола и спорта“ и би поставило под въпрос способността на ФИФА „Wi-Fi достоверно да защитава феърплея“.

Във Великобритания премиерът Киър Стармър също отправи умерена критика. „Тези решения са от компетенцията на световния футболен ръководен орган и трябва да си останат такива“, заяви говорител на Стармър пред репортери тази сутрин, попитан за намесата на Тръмп. Той добави: „Премиерът подкрепя почтеността на състезанието във всички спортове“.