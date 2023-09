След предварително споразумение: Холивудските сценаристи прекратяват стачката

С ценаристите в САЩ съобщават, че са постигнали предварително споразумение с шефовете на студиата, което може да сложи край на стачката, продължаваща вече почти пет месеца.

Гилдията на американските писатели (WGA) заяви, че то е "изключително - със значими ползи и защита за писателите". Членовете на WGA все още трябва да се произнесат окончателно.

Late-night and daytime talk show producers were making plans to return to TV screens for the first time in five months, after Hollywood writers reached a tentative deal to end a work stoppage that had shut down production https://t.co/DA6SrRvMxo pic.twitter.com/7TcrhVUiQC — Reuters (@Reuters) September 26, 2023

Холивудските писатели стачкуват в спор за заплащането и използването на изкуствения интелект (ИИ) в индустрията.

Сред спрените предавания са „Stranger Things“ и „Last of Us“.

Това е най-продължителната стачка в Холивуд от десетилетия насам и спира повечето филмови и телевизионни продукции. Отделен спор засяга актьорите, които също стачкуват.

Стачката на сценаристите, която започна на 2 май, е струвала на американската икономика около 5 млрд. долара, според оценка на икономиста от Института Милкен Кевин Клоуден.

Hollywood writers in deal to end US studio strike https://t.co/R3MTZuTfjh — BBC News (World) (@BBCWorld) September 25, 2023

Спорът спря много от най-популярните американски сериали, сред които "Милиарди", "Историята на прислужницата", "Хакове", "Северанс", "Жълти джаджи", "Последният от нас", "Странни неща", "Елементарно абатство" и няколко дневни и нощни токшоута.

Освен проблемите със заплащането, сценаристите се опасяват от въздействието на изкуствения интелект, който може да измести таланта им.

Преговорите се провалиха и по отношение на числеността на персонала и авторските възнаграждения, които сценаристите получават за популярни стрийминг предавания. Те се оплакват, че тези възнаграждения са само малка част от приходите, които биха получили от телевизионно предаване.

Традиционно сценаристите получават допълнителни плащания, когато предаванията им се повтарят по телевизионна мрежа. Този модел обаче беше подкопан с появата на стрийминга.

В резултат на това част от плащанията, които сценаристите получават сега, обикновено включват определена сума, която има за цел да компенсира възнагражденията, които те не получават от повторенията в ефир.

Ръководството на WGA и членовете на синдиката трябва да договорят тригодишен договор с Алианса на филмовите и телевизионните продуценти (AMPTP), преди да се върнат на работа.

BREAKING: Hollywood writers and studios reach a tentative deal to resolve WGA strike, ending one of the longest walkouts in the industry's history. https://t.co/AY9eF55Mf5 — NBC News (@NBCNews) September 25, 2023

В съобщението на гилдията относно предложеното споразумение се казва, че подробностите все още трябва да бъдат уточнени и че тя все още не отменя стачката, но "от днес преустановяваме пикетирането на WGA".

Холивудското търговско издание Variety съобщи, че персоналът на вечерните токшоута може да се върне на работа още във вторник след съобщението, като добави, че предаванията могат да бъдат възобновени още през октомври.

Според Deadline по време на последната стачка на WGA през 2007-2008 г. са били необходими четири дни след постигането на предварителното споразумение, за да бъде подписан окончателният договор от всички страни.

В посланието си до членовете преговорният комитет на профсъюза помоли за търпение по отношение на подробностите на пакта.

"Това, което остава сега, е нашите служители да се уверят, че всичко, което сме договорили, е кодифицирано в окончателния текст на договора", заявиха от профсъюза.

"И въпреки че нямаме търпение да споделим с вас подробностите за постигнатото, не можем да го направим, докато и последното "и" не бъде разписано."

"Сила и устойчивост“

Източник: БТА

Стачката засегна много сродни области на развлекателната индустрия, включително ресторантьори, доставчици на костюми, дърводелци и оператори на камери.

През последните няколко дни шефовете на Netflix, Disney, Universal и Warner Bros Discovery лично присъстваха на преговорите, което даде нов тласък.

Актьорите стачкуват от средата на юли - те са представлявани от 160-хилядния профсъюз на изпълнителите SAG-AFTRA.

Органът поздрави стачкуващите сценаристи за резултата и похвали техните "146 дни на невероятна сила, издръжливост и солидарност".

В изявлението се добавя: "От деня, в който започна стачката на WGA, членовете на Sag-Aftra застанаха редом до писателите на пикета.

"Ние продължаваме да стачкуваме по отношение на нашия телевизионен/театрален договор и продължаваме да настояваме пред изпълнителните директори на студиата и стриймърите и AMPTP да се върнат на масата и да сключат справедливата сделка, която нашите членове заслужават и изискват."

Губернаторът на Калифорния, Гавин Нюсъм, заяви: "Калифорнийската развлекателна индустрия нямаше да бъде това, което е днес, без нашите сценаристи от световна класа.

"Благодарен съм, че двете страни се събраха, за да постигнат споразумение, което е от полза за всички участващи страни и може да върне на работа една важна част от калифорнийската икономика."

Холивуд реагира

Писатели и други личности в Холивуд приветстваха горещо новината за сключването на споразумение.

Американският комик, сценарист и водещ на чат-шоу Лари Уилмор просто написа в Х: "Най-накрая!!!"

Алекс Сарагоса, сценарист на сериала "Примо" на Amazon Freevee, написа: "Тази стачка беше толкова тежка. Необходима и ободряваща, и наистина тежка. Но ние го направихме! Борихме се заедно.

"Благодаря ви, благодаря ви, благодаря ви, благодаря на всички наши стачни капитани, които ни държаха на всеки пикет през последните 146 дни. Поддържаха ни хидратирани, информирани, защитени от слънцето, защитени от коли и чувстващи се окуражени. Обичам ви!!!"

Hollywood studios and streamers won’t be able to film the bulk of their scripted projects, including franchise movies and sitcoms, until they settle their dispute with SAG-AFTRA. This means the crisis in Hollywood could linger for weeks, if not months. https://t.co/NxZbdoApmb — The Washington Post (@washingtonpost) September 25, 2023

Сценаристката Каролин Ренар от "Тайните на Дисни" в Съмър Спрингс, също беше сред празнуващите новината за споразумението.

Тя написа в Туитър: "Имаме сделка. Това беше най-трудното, което съм работила от цяла вечност. Капитанът се отписва!"

Актьорите също показаха своята подкрепа. Звездата от "Щитът" Майкъл Чиклис заяви: "Феноменални новини! Сега нека да доведем нещата докрай и да се върнем на работа!"

Актрисата от "Елементарно училище Абът" Шерил Лий Ралф заяви: "Поздравления за WGA за постигането на предварително споразумение с AMPTP след 146 дни на пикета.

Тя добави: "Sag-Aftra остава солидарна в постигането на необходимите условия за нашите членове, когато дойде нашето време отново да седнем на масата."

Преди да бъде обявено възможното решение на стачката на сценаристите, звездата от "Щастливата долина" Джеймс Нортън говори за продължаващото въздействие на тази и на актьорските стачки върху работниците.

"Много, много членове на екипа също страдат", каза той на Международния филмов фестивал в Сан Себастиан, където получи разрешение от Sag-Aftra да промотира независим филм.

"Има толкова много хора, които са засегнати от това. Всеки един отдел - кетъринг, хватки, искри... Това е огромен, огромен проблем", каза Нортън. "И за тях няма да се промени много. Те правят най-голямата жертва в наше име".