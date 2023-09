На фона на стачките в Холивуд: Джесика Частейн и Питър Сарсгард отидоха на кинофестивала в Торонто

А ктьорите Джесика Частейн и Питър Сарсгард дадоха холивудски блясък на Международния филмов фестивал в Торонто на фона на стачките, които не позволиха на повечето знаменитости да се появят на червения килим, предаде Ройтерс.

Двамата пристигнаха за северноамериканската премиера на семейната драма "Спомен", в която участват.

Гилдията на актьорите и Американската федерация на телевизионните и радио артисти специално им разрешиха да популяризират работата си на кинофестивала в Торонто. Форумът, който започна на 7 септември и продължава до 17 септември, преминава без големи звезди заради продължаващите стачки в Холивуд.

