"Индустрия на трупчета": Как стачките на холивудските актьори се отразиха на киното

Б езпрецедентната стачка на актьорите и сценаристите в Холивуд за последните повече от шест десетилетия промени развлекателния бизнес за няколко седмици.

Индустрията е на трупчета, животът в Меката на киното е почти напълно замрял, с изключение на демонстрации по улиците, след като сценаристите спряха работа на 2 май, последвани от актьорите на 14 юли. Планираните премиери на заснети и скъпоструващи филми преминават без обичайния медиен шум - тишина цари около червения килим, доскоро огласян от възгласи при пристигането на кинозвездите за първи прожекции.

Несигурност е обхванала кинофестивалите, където обичайно първо се представят филми, за които се очаква да доминират в предстоящия награден сезон. Под въпрос е и провеждането на церемонията за телевизионните отличия "Еми".

Заради стачки: Отлагат наградите „Еми“

Стачката е "исторически момент" и "момент на истината", както заяви Фран Дрешър, председателката на Гилдията на екранните актьори – Американска федерация на телевизионните и радио артисти. Членуващите в организацията около 160 000 души настояват за по-добро заплащане и условия на труд, както и за гаранции, че изкуственият интелект няма да ги лиши от препитание.

Представителите на големите студиа засега отказват да приемат условията. Профсъюзът посъветва членовете си по време на стачката да не присъстват на премиери, да нямат медийни изяви за приключени проекти, да не публикуват информации в социалните мрежи за нови филми.

Най-очакваните това лято блокбастъри като "Барби" и "Опенхаймер" не са толкова сериозно засегнати, въпреки че излязоха в киносалоните след стачката. Мащабната и започнала преди доста време рекламна кампания помогна на продукциите да заемат челните места в бокс-офис класациите. Заради протеста на премиерата на "Опенхаймер" в Ню Йорк, която беше на 17 юли, нямаше червен килим, не дойдоха актьорите Килиан Мърфи, Емили Блънт, Робърт Дауни младши, Мат Деймън. От "Юнивърсъл пиксчърс" обявиха, че с прожекцията ще бъде почетен "екипът, допринесъл за създаването на този забележителен филм".

Филмът ''Барби'' победи "Опенхаймер" в бокс-офис класацията за втора поредна седмица

Първото представяне на продукцията на режисьора Кристофър Нолан в Лондон беше на 13 юли, малко след като беше обявено, че Гилдията на актьорите започва стачка. Тогава изпълнителите на основните роли минаха по червения килим, но не присъстваха на самата прожекция. А Нолан обяви, че са си тръгнали, за да се включат в изработката на плакати за стачката. "Опенхаймер" е в киносалоните от 21 юли.

Главните актьори в "Барби" Марго Роби и Райън Гослинг бяха на премиерата в Лондон на 12 юли, а три дни преди това филмът беше представен и в Лос Анджелис. Продукцията дебютира в кината на 21 юли. Роби и Гослинг обявиха, че подкрепят стачката.

Сред първите истински засегнати от стачката се оказа премиерата на филма "Привидения в къщата" на студиото "Дисни", която се състоя на 15 юли в Лос Анджелис. Наложи се да бъде анулирани доста от предварително подготвените прояви. На събитието не се появиха главните актьори ЛаКийт Станфийлд, Тифани Хадиш, Дани ДеВито и Джейми Лий Къртис. Режисьорът Джъстин Симиен беше в центъра на вниманието.

Холивудски звезди не се появиха и на тазгодишното изложение Комик-кон в Сан Диего, което е най-големият фестивал на поп културата в света. Огромно беше разочарованието на феновете, похарчили хиляди долари за пътуване, хотели и билети , с надеждата да си направят селфи или просто да зърнат някои от идолите си.

Международният филмов фестивал в Локарно, Швейцария, който започна на 2 август, също е потърпевш от стачката - британският актьор Риз Ахмед и шведският му колега Стелан Скарсгард не дойдоха, за да си получат отличията при откриването на форума. Участие отказаха и други актьори, съпричастни със стачката.

Стачка на актьорите в Холивуд заплашва да спре почти всички филми и сериали

Венецианският кинофестивал, който започва на 30 август, пък се оказа принуден да промени филма, избран за начало на юбилейното осемдесето издание на форума. "Претенденти" на режисьора Лука Гуаданино и с участието на Зендая, Джош О'Конър и Майк Фейст се оттегли от участие заради холивудския протест и беше заменен от "Comandante" на режисьора Едоардо де Анджели. Освен това беше обявено, че продукцията със Зендая ще излезе в киносалоните в края на април 2024 г., а не в средата на септември т.г., както беше планирано. Експерти прогнозират, че подобна може да бъде съдбата и на други очаквани с нетърпение блокбастъри тази есен, ако стачката в Холивуд продължи и попречи на рекламните кампании, писа изданието "Варайъти".

Въпреки наложилите си промени, организаторите на фестивала във Венеция представиха амбициозна програма, включваща последните продукции на Люк Бесон, Брадли Купър, София Копола, Дейвид Финчър.

След форума във Венеция е ред на този в Торонто, който е през септември. Организаторите се готвят за световни премиери на "Глупави пари" с Пол Дейно и Пийт Дейвидсън, "Лий" с Кейт Уинслет и "Езра" с Робърт де Ниро, но са наясно, че обстановката е нестабилна и може да се промени бързо.

Hollywood actors have stepped out of their gated mansions to protest AI from taking their jobs.



Now imagine what’ll happen to the average man living week to week.



Wake up now.pic.twitter.com/rOIeObWICH