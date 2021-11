Сладката шведска традиция, която има тъмно минало

И ма традиция в Швеция, която се нарича "Lördagsgodis", което буквално означава "Съботни сладки неща", разказват във видео на BBC Reel.

Всъщност тази обичана традиция има тъмно минало.

Обичаят да се ядат сладки веднъж седмично започнал веднага след Втората световна война. Тогава имало експеримент, който не е бил много етичен, спрямо днешните стандарти, разказва експерт по шведската култура.

Експериментът се състоял в това да се дават сладки неща на пациенти

с ментални проблеми. И по този начин можели да изучат ефектите на захарта върху денталното здраве. Така за първи път имали някакъв вид научно доказателство, че има връзка между приема на захар и влошеното дентално здраве.

