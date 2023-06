Скритите послания зад тоалета на Кейт Мидълтън за „Trooping the Colour"

З а първото си тържество „Trooping the Colour“ като принцеса на Уелс Кейт Мидълтън избра ярък външен вид, с който почете едновременно съпруга си, свекърва си, страната си и полковничеството си.

На церемонията в събота кралската особа се открояваше в изумруденозелена рокля с палто на родения в Сингапур дизайнер Андрю Гн - нов дизайнер в гардероба ѝ.

Изборът изглеждаше като намек за наградата „Earthshot“ на принц Уилям, чиято годишна церемония ще се проведе в азиатската страна през ноември.

41-годишната Мидълтън допълни облеклото се с подходяща шапка, обеци със сапфири и диаманти, които преди това са принадлежали на принцеса Даяна, и златна брошка с трилистник на Cartier, украсена с един изумруд, която тя често носи в Деня на Свети Патрик.

Брошката принадлежи на Ирландската гвардия и редовно се дава назаем на кралските особи, свързани с полка, според The Court Jeweller.

The many meanings behind Kate Middleton’s Trooping the Colour 2023 outfit https://t.co/7Tz416xNyH pic.twitter.com/EfoIS5O1OQ