Принцеса в розово! Кейт Мидълтън посети Foundling Museum в Лондон

П о време на посещението си на Foundling Museum в Лондон, принцесата на Уелс каза на младите хора, че е „чест“ да се срещне с тях и да чуе за живота им.

Кейт изглеждаше развълнувана от историите на млади хора, които са напуснали системата за грижи, докато разказваха за своето предизвикателно детство.

Princess in pink! Kate rocks a (pearly) McQueen look in a colour-block trouser suit as she visits The Foundling Museum https://t.co/XrArtM7FoR