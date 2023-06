Любовен възел - любимият, но болезнен избор на Кейт

Е дна от диадемите, които Кейт Мидълтън изглежда предпочита за бляскави поводи, е диадемата "Любовен възел" - но според експерт ослепителното парче не е най-лесната за носене украса за глава в кралското бижутерийно хранилище.

За повечето бляскави събития Кейт избира зашеметяващата диадема "Любовен възел", която е носена многократно и от покойната ѝ свекърва принцеса Даяна.

Kate Middleton sparkles in sequins, tiara at Crown Prince of Jordan’s royal wedding reception https://t.co/BqV8c721HW pic.twitter.com/AeRswnbxip — Page Six (@PageSix) June 1, 2023

Инкрустираната с диаманти и перли диадема датира от 1914 г. и е изработена от кралския бижутер Garrard за кралица Мери.

Последната ѝ поява беше миналата седмица, когато Кейт я носеше на вечерния прием на сватбата на престолонаследника принц Хюсеин и принцеса Раджва в Йордания, която тя съчета с блестяща розова рокля на Jenny Packham.

Кралска модна експертка обаче разкри какво точно е да носиш тиарата "Любовен възел" - и твърди, че това невинаги е приятно преживяване.

Модният треньор и стилист на знаменитости Миранда Холдър, която е известна в TikTok под потребителското име @themirandaholder, разкри тежестта, която тиарата може да предизвика главоболие - и го е направила за покойната Даяна.

Kate Middleton's dazzling diamond and pearl tiara is a huge problem, says experthttps://t.co/1AQjF2ZQG7 pic.twitter.com/74uzhpLi6A — OK! Magazine (@OK_Magazine) June 6, 2023

Стилистката на знаменитости обясни: "Явно защото е била толкова тежка, тя е получавала ужасни главоболия от носенето ѝ."

Твърди се също, че диадемата е много шумна заради люлеещите се перли с крушовидна форма.

Но въпреки това това не попречи на Кейт да се влюби в нея - и спортната ѝ поява на сватбата всъщност беше първият път, когато настоящата принцеса на Уелс носеше тиара извън Обединеното кралство.

Кейт обаче не беше единствената британска кралска особа с тиара, която блесна на сватбата - колежката ѝ принцеса Беатрис също го направи.

Като неработеща кралска особа Беатрис е имала много малко възможности да носи диадема - за първи път в деня на сватбата си със съпруга си Едоардо Мапели Моци.

На този ден тя носеше красивата диадема с ресни на кралица Мери - точно същата, която покойната ѝ баба кралица е носила на сватбения си ден през 1947 г.

Всъщност сватбената ѝ рокля беше от гардероба на покойната ѝ баба, който беше преработен за големия ден на принцесата.

Kate Middleton stunned in the late Queen’s earrings at Crown Prince Hussein of Jordan’s wedding: https://t.co/mNixTBClQD pic.twitter.com/LyA8KK3LHO — Steven Stone Jewellers (@StevenStoneUK) June 5, 2023

На йорданската кралска сватба миналата седмица Беатрис избра различна украса за глава - тиара от Йорк.

Тази диадема е подарена от покойната кралица на майката на Беатрис - Сара Фъргюсън - в деня на сватбата ѝ. След това тя я е носила на много събития.

На вечерния прием по време на сватбата Беатрис реши да я носи заедно с розова рокля на дизайнерката Reem Acra, сребърни обеци с капки и малка чанта тип "клач".